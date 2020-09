Uroczystości w Świętej Wodzie ku pamięci leśników i myśliwych

- Dziś przychodzicie, by wspomnieć tych, którzy wierni bożym przykazaniom, oddali swoje życie służbie, ale też dla dobra ojczyzny, w jej obronie. Ich dzisiaj wspominamy i za nich się modlimy. Uczymy się też od nich, by taką służbę podejmować - mówił podczas homilli sprawujący liturgię ks. bp Henryk Ciereszko, Metropolita Białostocki.

Mszę poprzedziły uroczystości na tzw. Błoniach. Uczestniczący w nich Robert Jabłoński, dyrektor Gabinetu Marszałka, odczytał list marszałka Artura Kosickiego, w którym wspominał on gehennę leśników Ziemi Podlaskiej lat II wojny światowej. Przywołał w nim fakt, że to właśnie leśnicy, jako jedni z pierwszych, w lutym 1940 r., doświadczyli deportacji sowieckiej na Sybir wobec uznania ich wiedzy o warunkach terenowych oraz umiejętności posługiwania się bronią za „naturalne zaplecze dla tworzącego się polskiego ruchu partyzanckiego”. Odniósł się w nim także do ogromnych represji tego środowiska ze strony okupujących od 1941 r. te ziemie hitlerowców.

- Miejmy to zawsze w pamięci, gdy dzisiaj patrzymy na codzienny trud leśników. O nich z wdzięcznością mówił także Ojciec Święty Jan Paweł II podczas jednej z audiencji generalnych w Watykanie w 2004 roku, kierując wobec nich słowa: „Niech Wasza praca pomoże uratować piękno polskich lasów dla dobra naszej Ojczyzny i jej mieszkańców” - pisał marszałek Kosicki.

List w imieniu Michała Wosia, Ministra Środowiska, odczytał radny wojewódzki Sebastian Łukaszewicz. Szef resortu podkreślał w nim niezłomność leśników w walce o wolną ojczyznę.

- Ofiara życia poległych i pomordowanych jest dla nas dziedzictwem i zobowiązaniem do realizacji misji, jaką nam pozostawili - pisał w liście minister.

Podczas uroczystości odsłonięta została tablica pamiątkowa stanowiąca wotum wdzięczności w setną rocznicę urodzin Jana Pawła II. Znajduje się ona tuż przy otwartych i poświęconych w niedzielę schodach prowadzących do dzwonnicy stanowiącej symboliczną bramę do Góry Krzyży. Z tej okazji w niebo wypuszczono sto białych i żółtych balonów.

Organizatorami uroczystości był Polski Związek Łowiecki oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku. Wzięli w niej udział nie tylko przedstawiciele środowiska leśników i myśliwych, ale także władz rządowych i samorządowych, tak szczebla wojewódzkiego, jak i lokalnego.

Fot. i tekst: Małgorzata Sawicka

List marszałka Artura Kosickiego: