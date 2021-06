Gmina Turośl. Odsłonięcie pomnika hitlerowskich ofiar w Ksebkach

- Bardzo ważne jest to, co zostało utrwalone na tej tablicy: nazwiska i skrótowy zapis losu tych ludzi. To znak naszej tożsamości, bo oni mieszkali i pracowali wśród nas – powiedział wicemarszałek Marek Olbryś nawiązując do hitlerowskich represji jakie miały miejsce na kurpiowskiej ziemi 4 lipca 1944 roku. W odwecie za śmierć 4 niemieckich żandarmów okupanci aresztowali i wywieźli do obozów ponad 20 osób. W niedzielę (13.06) odsłonięto tablicę w Ksebkach upamiętniającą tamte tragiczne wydarzenie.