Cud nad Narwią – rekonstrukcja w Złotorii

Przedsięwzięcie zgromadziło około 200 mieszkańców wsi i druhów z OSP. Była to też okazja do integracyjnego spotkania z polską historią w tle. Samorząd Województwa Podlaskiego reprezentował Stanisław Derehajło, wicemarszałek województwa.



***

30 lipca 1920 roku pod Złotorią bolszewicy przekroczyli Narew i zepchnęli marynarzy floty pińskiej, którzy tam walczyli. W tym czasie polskie dowództwo wycofało spod Bokin pierwszy batalion 41. Suwalskiego Pułku Piechoty. Nocą, w strugach deszczu, nasi żołnierze pokonali bolszewików i zepchnęli ich z powrotem do Narwi.





Oprac: Kamil Timoszuk

Fot: Ula Arter