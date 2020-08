Biuro Programu „Niepodległa” zaprasza do świętowania setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej

Obchody stulecia Bitwy Warszawskiej odbywają się w szczególnych okolicznościach. Z uwagi na epidemię Covid-19 i ograniczenia dotyczące zgromadzeń, Biuro Programu „Niepodległa” przygotowało wyjątkowe wydarzenia, w których zdalnie mogą uczestniczyć Polacy ze wszystkich regionów kraju.

W sobotę (15.08) o godz. 20.45 biuro zaprasza na transmisję telewizyjną widowiska multimedialnego, które przeniesie nas w przeszłość. Polskie i bolszewickie okopy, pomiędzy nimi scena, a na niej znani polscy artyści, do tego dziesiątki koni i setki statystów – tak w skrócie zapowiada się spektakl na Stadionie Narodowym, który będzie można oglądać na żywo w TVP 1.



Wystąpią m.in. Stanisława Celińska, Kasia Cerekwicka, Piotr Cugowski i Stanisław Sojka. Widowisku towarzyszyć będzie muzyka z tekstami najwybitniejszych polskich poetów i twórców piosenek m.in. Cypriana Kamila Norwida, Marka Grechuty, Agnieszki Osieckiej, Jacka Cygana, Romana Kołakowskiego w wykonaniu m.in. Olgi Szomańskiej, Macieja Balcara, Mateusza Ziółko, czy Michała Kowalonka. W rolę marszałka Józefa Piłsudskiego wcieli się Jarosław Gajewski, a oficera Michaiła Tuchaczewskiego odegra Wojciech Brzeziński. Na scenie pojawią się też rekonstruktorzy i Orkiestra Polskiego Radia. Widowisko dopełnią wizualizacje, animacje komputerowe i archiwalia.

Natomiast w niedzielę (16.08) o godz. 20.30 w TVP 1 odbędzie się premiera filmu dokumentalnego „Wojna Światów”. Jest to 80-minutowa podróż w czasie, oparta na zrekonstruowanych i pokolorowanych materiałach archiwalnych, która toczy się głosami uczestników i świadków wydarzeń 1920 roku.

- Pomimo upływu 100 lat, zachowały się oryginalne – i często nieznane! – relacje uczestników i świadków wydarzeń wojennych, unikalne filmy archiwalne, zdjęcia, rozkazy, zapisy rozszyfrowanych tajnych raportów, pamiętniki i nagrania radiowe. Poddano je rekonstrukcji, pokolorowano i złożono w spójną opowieść – zapewnia Biuro Programu „Niepodległa”. Materiały pozyskano z archiwów z całego świata. Narrację wspierają historyczne inscenizacje oraz materiały graficzne.



Szereg inicjatyw z okazji 100-lecia

Warto też wziąć udział w kampanii społecznej #Wiktoria1920, która pokazuje, że wciąż pamiętamy o historii sprzed stu lat. Organizatorzy zachęcają do poszukiwania śladów i skojarzeń związanych z okresem wojny polsko-bolszewickiej w bliskich miejscowościach lub rodzinnych zbiorach, zrobienia zdjęcia i udostępnienia go w mediach społecznościowych z hasztagiem #Wiktoria1920.

Kampania potrwa do 30 września, a wybrane zdjęcia opublikowane w mediach społecznościowych z hasztagiem #wiktoria1920 wykorzystane zostaną do stworzenia wielkoformatowego kolażu układającego się w słowo „Wiktoria1920”. Upamiętni on setną rocznicę wojny polsko-bolszewickiej. Więcej informacji o kampanii społecznej – link do strony.

Dla wszystkich samorządów, samorządowych instytucji kultury, szkół i wszystkich zainteresowanych przygotowano tematyczną wystawę „Bitwa Warszawska. Stulecie Zwycięstwa” do pobrania – link do strony.

Trwa również konkurs literacki pod nazwą "1920", którego celem jest stworzenie literackiej panoramy tamtych niezwykłych czasów. Prace nieprzekraczające 30 tys. znaków ze spacjami, można przesyłać do 31 sierpnia na adres konkurs@niepodlegla.gov.pl. Najlepsze prace zostaną opublikowane w pokonkursowej antologii. Przewidziano także 10 finansowych nagród równoważnych, w wysokości 4000 złotych brutto każda.



„Wiktoria 1920” - zapiski z czasów wojny

Biuro Programu „Niepodległa” wspólnie z Polskim Radiem S.A. przygotowało także wyjątkowy serwis internetowy poświęcony Bitwie Warszawskiej – link do strony. Przygotowany w formie nowoczesnej encyklopedii multimedialnej portal nie tylko opowiada o wojnie polsko-bolszewickiej, ale przede wszystkim pokazuje życie Polaków, istotne wydarzenia, fakty i postaci tamtego okresu.

17 kwietnia (17.04) ruszył też wyjątkowy cykl historyczny poświęcony wojnie polsko-bolszewickiej pt. „Wiktoria 1920” - zapiski z czasów wojny. Przez ostatnie miesiące, co tydzień w piątek na stronie – link do strony - oraz na łamach prasy, publikowane były materiały, które pokazują, jak wyglądały kolejne tygodnie 1920 roku. Na zbiór ilustrowany archiwalnymi zdjęciami składają się starannie dobrane fragmenty listów, wspomnień, oficjalnych not, odezw i wycinki z prasy. Więcej informacji o projekcie i sposobach korzystania z niego – link do strony.

Szczegółowe informacje o dziesiątkach wydarzeń organizowanych w całym kraju dla upamiętnienia setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej– link do strony.

oprac. Kamil Timoszuk

fot. Cezary Rutkowski