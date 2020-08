79. rocznica zagłady Żydów tykocińskich

Uroczystości rozpoczęły się w południe w miejscu straceń Żydów tykocińskich w Lesie Łopuchowskim. Znajdują się tam trzy masowe groby Żydów, którzy zostali zamordowani przez hitlerowców 25 i 26 sierpnia 1941 r. W centralnej części miejsca pamięci ustawione są obeliski przypominające o ofiarach tej tragedii. Tam przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, środowisk żydowskich i podlaskich instytucji złożyli wieńce i zapalili znicze. Odmówiono też modlitwę za zmarłych.

- Tu spoczywają ofiary, które zostały zamordowane przez hitlerowców ponieważ były wyznania mojżeszowego i tylko dlatego – mówił burmistrz Tykocina Mariusz Dudziński. – O tym, co wydarzyło się w tym miejscu 79 lat temu pamiętamy, ale to nigdy nie powinno się wydarzyć. To, co jesteśmy winni osobom, które zostały tu rozstrzelane i pogrzebane, to pamięć i szacunek – dodał.