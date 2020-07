75. rocznica Obławy Augustowskiej

Obchody tego tragicznego wydarzenia rozpocznie piątkowe spotkanie edukacyjne „W hołdzie ofiarom Obławy Augustowskiej”, które odbędzie się w Urzędzie Gminy Giby o godz. 18. Z kolei w sobotę (11.07) będzie można upamiętnić pomordowanych biorąc udział w rajdzie rowerowym szlakiem ofiar obławy augustowskiej, który wyruszy o godz. 10 z placu Szkoły Podstawowej w Gibach.

W niedzielę (12.07) o godz. 12 zaplanowana jest modlitwa i zapalenie zniczy na Wzgórzu Krzyży. W tym samym miejscu 18 lipca o godz. 19 w ramach spotkania autorskiego z Teresą Kaczorowską odbędzie się wieczornica poświęcona książce upamiętniającej tamte tragiczne wydarzenie „Było ich 27". Natomiast dzień później (19.07) będą miały miejsce obchody główne, które rozpoczną się uroczystą mszą świętą o godz. 11.

Obława Augustowska była największą masową zbrodnią na narodzie polskim po zakończeniu II wojny światowej. Celem akcji była fizyczna eliminacja oddziałów Podziemia Niepodległościowego. Ofiarami Sowietów stały się również osoby podejrzane o kontakty z polską partyzantką. Według ustaleń historyków w sumie zatrzymano kilka tysięcy osób, część z nich więziono i poddawano brutalnemu śledztwu. Ok. 600 osób było zaginionych i nigdy nie powróciło do domów. Ich dalsze losy oraz miejsce pochówku nie są do dziś znane. Śledztwo w tej sprawie prowadzi białostocki oddział Instytutu Pamięci Narodowej.

