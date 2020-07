610. rocznica Bitwy pod Grunwaldem

Do zwycięskiej bitwy w okolicach trzech wsi: Grunwald, Stębark, Łodwigowo doszło 15 lipca 1410 r. Wojska Zakonu Krzyżackiego wspomagane przez rycerstwo zachodnioeuropejskie dowodzone przez wielkiego mistrza Ulricha von Jungingena uległy sile połączonych sił polsko-litewskich wspieranych przez oddziały tatarskie ze Złotej Ordy, trzy ruskie chorągwie, oddziały mołdawskie oraz czeskich i śląskich najemników. Sprzymierzonymi wojskami Królestwa Polskiego oraz Wielkiego Księstwa Litewskiego dowodzili król Władysław II Jagiełło i wielki książę litewski Witold.

Z badań historyków specjalizujących się w tematyce późnego średniowiecza, wiemy, że ogromne znaczenie dla zwycięstwa w bitwie miała przeprawa sił małopolskich i wielkopolskich mostem pontonowym przez Wisłę w Czerwińsku. Następnie szybkie połączenie polskich wojsk z siłami litewskimi po drugiej stronie rzeki zaskoczyło nieprzyjaciela, bo oznaczało dysproporcję sił na korzyść strony polsko-litewskiej.

Na polach grunwaldzkich potęga Zakonu Krzyżackiego została złamana. Państwo krzyżackie drugi raz nie wystąpiło przeciwko Królestwu Polskiemu w otwartej bitwie. Następne wojny, a właściwie wyprawy przeciw państwu zakonnemu w latach 1414-1422, polegały na plądrowaniu państwa krzyżackiego przez wojska polskie. Nie doszło do wielkich starć, nie zdobyto wielkiej chwały (co wynagrodziły zapewne łupy). Efektem było za to wyczerpanie gospodarcze Zakonu, które ponad 40 lat później, dokładnie w 1454 r., doprowadziło poddanych do buntu w wyniku, którego zwrócili się oni z prośbą o włączenie Prus do Polski.

Zwycięstwo grunwaldzkie uznano w ówczesnych czasach za przełom w zmaganiach z Zakonem. Już w 1412 roku, dzień 15 lipca uznano za święto państwowe.

We środę (15.07) w 610. rocznicę Bitwy pod Grunwaldem prezydenci Andrzej Duda oraz Gitanas Nauseda, a także szefowie rządów Polski i Litwy Mateusz Morawiecki i Saulius Skvernelis oraz Wielki Mistrz Zakonu Szpitala Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie Frank Bayard wezmą udział w apelu grunwaldzkim, podczas którego wygłoszą oficjalne przemówienia i złożą wieńce pod pomnikiem upamiętniającym zwycięstwo połączonych sił polsko-litewskich nad siłami zakonu krzyżackiego na polach Grunwaldu.

