39. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

Wprowadzenie stanu wojennego to jedno z najtragiczniejszych wydarzeń w powojennej historii Polski. Dokładnie 39 lat temu działacze „Solidarności” doświadczyli ogromu represji ze strony władzy komunistycznej. Ich nadzieje na poprawę warunków życia w kraju oraz odzyskanie wolności zostały zdławione. W wyniku represji w całej Polsce zginęło od 50 do 100 osób, natomiast ponad 10 tys. zostało internowanych, z czego około 200 w regionie białostockim, łomżyńskim i suwalskim.

- Osoby, którym dziś składamy hołd, to są przede wszystkim członkowie „Solidarności”, to są górnicy z kopalni „Wujek”, ale to jest również bł. ks. Jerzy Popiełuszko, czy też Anna Walentynowicz. Niektóre z tych osób zapłaciły najwyższą cenę – cenę życia. Dlatego powinniśmy dzisiaj o nich pamiętać i tą pamięć o ofiarach tamtych wydarzeń przekazywać dalej młodemu pokoleniu – mówił marszałek Artur Kosicki.