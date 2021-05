26 maja. Dzień Matki

Kultem otaczano wtedy matki-boginie, symbole płodności i urodzaju. W późniejszych czasach cesarstwo rzymskie przyjęło chrześcijaństwo i tym samym zabroniono wyznawania innych bogów.

Dzień wolny od pracy

Zwyczaj ten powrócił w siedemnastowiecznej Anglii pod nazwą „Niedziela u matki”. Początkowo co roku w czwartą niedzielę postu odprawiano modły w najbliższej katedrze. W zwykłe niedziele odbywały się one w pobliskich kościołach. Dzień, w którym obchodzono to święto, był wolny od pracy. Do tradycji należało składanie matce podarunków, głównie kwiatów i słodyczy, w zamian za otrzymane błogosławieństwo. Zwyczaj przetrwał do XIX wieku. Ponownie zaczęto go obchodzić po zakończeniu II wojny światowej.

Natomiast w Stanach Zjednoczonych, w 1858 r. ogłoszono „Dni Matczynej Pracy”, a w 1905 r. ustanowiono tam znany obecnie Dzień Matki.

Różne terminy w różnych krajach



W Polsce pierwsze obchody Dnia Matki odbyły się w 1914 roku w Krakowie. W naszym kraju, w okresie przedwojennym było to święto ruchome, a jego organizacją zajmował się Polski Czerwony Krzyż.

Obecnie Dzień Matki świętujemy w Polsce 26 maja. W innych krajach jego data przypada w różnych terminach, np. w USA i Niemczech – w drugą niedzielę maja, a w Rosji – w ostatnią niedzielę listopada.

oprac. Jerzy Górko

red.: Barbara Likowska-Matys