158. rocznica Powstania Styczniowego. Rozmowa o wspólnej historii Polaków i Białorusinów online.

Do rozmowy o Powstaniu Styczniowym na Białorusi, zwanym także Powstaniem Kalinowskiego, organizatorzy spotkania zaprosili ekspertów: Jarosława Iwaniuka prezesa Fundacji Kamunikat.org i profesora Olega Łatyszonka, Prezesa Białoruskiego Towarzystwa Historycznego.

22 stycznia 1863 r. to ważna, choć nieco zapomniana data polskiej historii. Jest to rocznica wybuchu jednego z ważniejszych powstań w historii Rzeczpospolitej – Powstania Styczniowego. Dla Białorusinów kwestia Powstania Styczniowego to sprawa nadal otwarta. Jego przywódca na ziemiach białoruskich Konstanty Kalinowski, zwany przez Białorusinów Kastusiem Kalinouskim, dla przykładu w sowieckiej historiografii przedstawiany był jako bohater-rewolucjonista. Po ogłoszeniu niepodległości Białorusi na początku lat 90. stał się bohaterem narodowym. Warto także przypomnieć, że Konstanty Kalinowski urodził się na Podlasiu w graniczących z Białorusią Mostowlanach.

Wspomniani goście spróbują odpowiedzieć na następujące pytania: Czy Kalinowski zasługuje na miano bohatera? Jaką ewolucję przechodziły jego poglądy narodowe? Jaki charakter miało Powstanie Styczniowe w Białorusi?



- Biełarus Palaku dy Palak Biełarusu bratam. Od czasów Wielkiego Księstwa Litewskiego i Rzeczpospolitej Obojga Narodów żyliśmy razem i wystarczyło miejsca dla wszystkich. Życzylibyśmy sobie i wierzymy, że dalej będziemy żyć razem. Tylko przykład Powstania Styczniowego i postaci Kalinowskiego pokazuje, że łączy nas wspólna wielonarodowa historia i miejsce zamieszkania - mówi Radosław Puśko z Fundacji Tutaka.

Rozmową o wspólnej historii narodów polskiego i białoruskiego organizatorzy chcą przypomnieć o Powstaniu i pokazać, że pamięć o nim i jego bohaterach jest ciągle żywa. Przypominanie odbiorcom o tamtych wydarzeniach jest hołdem oddanym tym wszystkim, którzy blisko 160 lat temu walczyli o Rzeczpospolitą nie dwojga, nie trojga, ale wielu narodów.

Do rozmowy można dołączyć klikając w link Powstanie Styczniowe na ziemiach białoruskich i legenda Kastusia Kalinouskiego.

oprac.: Cezary Rutkowski

źródło/fot.: Fundacja TUTAKA

red.: Paulina Dulewicz