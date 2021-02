W piątek (19.02) mija 102. rocznica odzyskania niepodległości przez Białystok. Stało się to kilka miesięcy później niż w innych częściach kraju, gdyż od listopada 1918 roku przez nasz region wycofywała się z Ukrainy do Prus Wschodnich 300 tys. armia niemiecka. Uchroniło to tereny Polski centralnej przed negatywnymi skutkami ich przemarszu wstępnie planowaną trasą ich odwrotu – przez Warszawę do Berlina.