100-lecie urodzin Papieża Polaka

Podczas swojej czwartej pielgrzymki do Polski w 1991 roku, zatytułowanej "Bogu dziękujcie, ducha nie gaście", Jan Paweł II gościł w Białymstoku. Do spotkania z mieszkańcami doszło 5 czerwca na Krywlanach. Na pamiątkę tego wydarzenia w miejscu celebracji mszy św. usypano i zagospodarowano okazały kopiec, nazywany Kopcem Papieskim. Teraz, otoczony połączonymi łańcuchem kamieniami na kształt różańca, funkcjonuje jako miejsce spotkań i celebracji pamięci o Karolu Wojtyle.

Suwalszczyzna idealna, by odpocząć

W 1999 r. Jan Paweł II odbył najdłuższą, bo trwającą niemal 2 tygodnie, pielgrzymkę do Ojczyzny. Na jej trasie odpoczywał na Suwalszczyźnie. W Klasztorze Pokamedulskim w Wigrach i okolicy przebywał aż 3 dni. Ciekawostką jest, że w trakcie swojego pobytu Jan Paweł II wybrał się do Leszczewa i niespodziewanie odwiedził rodzinę państwa Milewskich. Trasa ta funkcjonuje dziś jako szlak papieski. Następnego dnia dotarł do Augustowa skąd popłynął statkiem do Studzienicznej. Po jego wizycie na półwyspie obok Sankturaium Maryjnego stanął pomnik.

10 czerwca papież przybył do Drohiczyna. Zostało tu odprawione nabożeństwo ekumeniczne z jego homilią. Jan Paweł II spędził w mieście nad Bugiem ok. 2 godziny. Pamiątką po tym spotkaniu z wiernymi jest kopiec usypany w miejscu historycznej wizyty.

Potrzeba pamiętania

W całym regionie jest mnóstwo miejsc poświęconych wielkiemu Polakowi. W stolicy województwa to m.in. ołtarz papieski z Krywlan w kościele Miłosierdzia Bożego, czy fotel i klęcznik w kaplicy obok Auli Wielkiej Pałacu Branickich. Jego imieniem nazywane są parki, skwery czy ulice - chociażby główna białostocka aleja wylotowa w kierunku Warszawy, plac w centrum Łomży oraz błonie przy Górze Krzyży w Wasilkowie.

Jest też kilkanaście pomników Jana Pawła II - najpopularniejszy stoi przed białostocka katedrą, inne m.in. w niszy kościoła św. Kazimierza przy ul. Berlinga, przy kościele Najświętszego Serca Jezusowego przy ul. Traugutta w Białymstoku czy obok konkatedry św. Aleksandra w Suwałkach.

W podsuwalskich Wigrach miejsce, które zamieszkiwał papież, przerobiono na muzeum. Składa się ono z Kaplicy Papieskiej, Apartamentów Papieskich i Biblioteki. Wygląd pomieszczeń, w których odpoczywał i modlił się Jan Paweł II, pozostał od tego czasu niezmieniony. W prywatnej kaplicy, oprócz papieskiego fotela, klęcznika i małego ołtarzyka, znajdują się również relikwie świętego.

***

Karol Wojtyła urodził się w Wadowicach. W 1929 r. zmarła jego matka – Emilia z Kaczorowskich. W 1938 r., po uzyskaniu świadectwa dojrzałości w wadowickim gimnazjum, wraz z ojcem, Karolem, przeniósł się do Krakowa, gdzie rozpoczął studia polonistyczne na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po wybuchu II wojny światowej i zamknięciu uczelni zaczął pracować jako robotnik w kamieniołomach na Zakrzówku w Krakowie, a następnie w zakładach chemicznych w Borku Fałęckim pod Krakowem.

W 1942 r. wstąpił do konspiracyjnego Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Równolegle studiował filozofię na tajnym Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W lipcu 1958 r. papież Pius XII mianował go biskupem tytularnym – biskupem pomocniczym abp. archidiecezji krakowskiej, Eugeniusza Baziaka. Sakrę biskupią Karol Wojtyła otrzymał 28 września w bazylice na Wawelu. W wieku 38 lat został najmłodszym członkiem Episkopatu Polski. Po śmierci abp. Baziaka Kapituła Metropolitalna wybrała go w czerwcu 1962 r. na stanowisko wikariusza kapitulnego Archidiecezji Krakowskiej. Rok później, w grudniu 1963 r., został mianowany przez papieża Pawła VI arcybiskupem metropolitą krakowskim, w czerwcu 1967 r. otrzymał zaś kapelusz kardynalski.

16 października 1978 r. konklawe wybrało arcybiskupa i metropolitę Krakowa, 58-letniego kard. Karola Wojtyłę na papieża – 264. z kolei zwierzchnika Kościoła katolickiego. Przybrał imię Jan Paweł II na znak symbolicznej kontynuacji przerwanego nagłą śmiercią 33-dniowego pontyfikatu swego poprzednika, Jana Pawła I. Wybór krakowskiego metropolity na papieża był zaskoczeniem dla całego świata, ponieważ po raz pierwszy od 455 lat na Stolicy Apostolskiej zasiadł biskup nie-Włoch. Zaskoczenie było tym większe, że nowy biskup Rzymu pochodził ze słowiańskiego kraju, który w tamtym czasie należał do bloku sowieckiego.

W pierwszą pielgrzymkę zagraniczną Jan Paweł II wyruszył do Meksyku. Jan Paweł II przybył do Polski łącznie dziewięć razy. Daty kolejnych pielgrzymek to: 16–23 czerwca 1983, 8–14 czerwca 1987, 1–9 czerwca i 13–20 sierpnia 1991, 22 maja 1995, 31 maja–10 czerwca 1997, 5–17 czerwca 1999 i 16–19 sierpnia 2002 r.

Odbył 104 apostolskie podróże do 132 krajów, a w ich trakcie odwiedził 900 miast i miejscowości. Pielgrzymki do najodleglejszych geograficznie, religijnie i światopoglądowo krajów wyznaczyły cały rytm i program pontyfikatu, a także jego najważniejsze wydarzenia, zwłaszcza zaś były impulsem do historycznych gestów papieża, wyrażających wolę dialogu, pojednania i wyciągnięcia ręki.

Jan Paweł II zgromadził wokół siebie miliony młodych katolików, ustanawiając w 1985 r. Światowe Dni Młodzieży, które stały się największymi masowymi, regularnymi uroczystościami z jego udziałem.

Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 r. 1 maja 2011 został beatyfikowany przez Benedykta XVI, a 27 kwietnia 2014 r. kanonizowany przez papieża Franciszka.



Anna Augustynowicz, Małgorzata Półtorak