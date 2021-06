„Z takimi zawodowcami czeka nas dobra przyszłość!” Podlascy drogowcy obchodzili swoje święto

- Bardzo dobrze realizujecie swoje obowiązki. Służycie wiedzą i pracowitością całemu województwu, za co w imieniu swoim, marszałka Artura Kosickiego i całego zarządu serdecznie dziękuję – mówił Marek Olbryś. - To nie jest łatwa praca, ale nie mam wątpliwości, że z takimi zawodowcami czeka nas dobra przyszłość – podkreślił.

Jest co świętować

Były podziękowania, podsumowania i plany na przyszłość. Mariusz Nahajewski, dyrektor PZDW, przybliżył zgromadzonym inwestycje zrealizowane w 2020 r. A jest się z czego cieszyć. Dąbrowa Białostocka-Sokółka, Ciechanowiec-Ostrożany, Lipsk-Granica Państwa czy kolejny etap Klimaszewnicy – to tylko niektóre obiekty, w których powstaniu brali udział drogowcy z PZDW.

- Dzień Drogowca to jest ten jeden dzień w roku, gdy ci wszyscy pracownicy mogą się spotkać, świętować swoje sukcesy i po prostu być razem – mówił Nahajewski.

Profesjonalizm i solidna praca

List do drogowców wystosował Krzysztof Jurgiel, Poseł do Parlamentu Europejskiego. Podkreślił w nim m.in., jak ważne jest to środowisko zawodowe.

„To wam zawdzięczamy coraz lepsze warunki życia i funkcjonowania w niemal każdej dziedzinie naszej gospodarki. Rozbudowa sieci dróg to wyzwanie i sprawdzian profesjonalizmu" - pisał.

Z kolei Paweł Wnukowski, radny i przewodniczy Komisji Infrastruktury w Sejmiku, podkreślał wysokie standardy jakościowe wykonywanych inwestycji.

- Dzięki wam, dzięki waszej ciężkiej pracy my możemy zbierać pochwały za solidne, nowoczesne drogi w regionie – mówił.

Podczas spotkania uczczono pamięć Józefa Sulimy, wieloletniego dyrektora Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, który zmarł w listopadzie 2020 r.





tekst i fot.: Anna Augustynowicz

red.: Małgorzata Sawicka