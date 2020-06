Wybory prezydenckie 2020

- PKW nie zgłosiła uwag do kalendarza wyborczego – poinformowała Elżbieta Witek - niedługo moje postanowienie ws. zarządzenia wyborów prezydenckich zostanie opublikowane w Dzienniku Ustaw i ruszy kampania wyborcza; chciałabym, żeby to była uczciwa rywalizacja Głosowanie odbędzie się metodą mieszaną – bezpośredni w lokalach wyborczych i korespondencyjnie.

Termin na zgłaszanie konsulom zamiaru głosowania korespondencyjnego za granicą upływa 13 czerwca. Natomiast do 16 czerwca należy zgłaszać komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju.

Do 21 czerwca będzie możliwe wydanie przez Państwową Komisję Wyborczą na wniosek ministra zdrowia uchwały, w której zarządza się wyłączne głosowanie korespondencyjne na terenie co najmniej gminy lub jej części, jeśli na tym terenie nastąpiło nagłe i znaczące pogorszenie sytuacji epidemicznej.

Do 26 czerwca jest czas na zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, którzy rozpoczęli podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po 5 dniu przed dniem wyborów.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbędzie się 28 czerwca w godzinach od 7 do 21. Wtedy też możliwe będzie dostarczenie kopert zwrotnych - od głosujących korespondencyjnie - przez Pocztę Polską oraz urzędy gmin do właściwych obwodowych komisji wyborczych. Koperty zwrotne będzie można też dostarczyć do obwodowych komisji wyborczych osobiście lub za pośrednictwem innych osób.

oprac. Aneta Kursa