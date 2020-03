Wielka Gala Biznesu Polskiego Klastra Budowlanego

- Wasz wkład w rozwój naszego województwa i naszego kraju jest nieoceniony – mówił Artur Kosicki przekazując gratulacje z okazji jubileuszu – Dzięki Waszej działalności, dzięki Waszej pracy rozwija się branża budowlana nie tylko tu, w Podlaskiem, ale w całej Polsce. Za to, w imieniu zarządu i sejmiku województwa serdecznie Wam dziękuję – dodał marszałek.

W ciągu dekady Polskiemu Klastrowi Budowlanemu udało się skupić 437 podmiotów z terenu całej Polski, co sprawia, że jest to największy klaster budowlany w Polsce.

- 437 firm, 69 mld. obrotu i ponad 50 tys. pracowników w firmach Klastra i z nim powiązanych – te liczby mówią same za siebie – wymieniał Tomasz Kozłowski, prezes Polskiego Klastra Budowlanego.

Gratulacje w imieniu rządu RP przekazał wiceminister Rozwoju Robert Nowicki

- Dziękuję za rzetelny wkład w Polską gospodarkę - mówił minister Nowicki.



Podczas uroczystości podsumowano miniony rok, w gronie Polskiego Klastra Budowlanego powitano nowych członków. Nagrodzono średnie i duże firmy, a także samorządy przyjazne przedsiębiorcom.

Uhonorowano osoby zasłużone dla organizacji. Nagrody i wyróżnienia wręczali m.in. marszałek Artur Kosicki i wicemarszałkowie Stanisław Derehajło i Marek Olbryś.

Galę uświetnił koncert gwiazdy światowego formatu - zespołu Bad Boys Blue. O dobrą zabawę oraz muzykę do tańca zadbali grupa Show Band, a oficjalną część wydarzenia prowadził Maciej Orłoś.

Goście uroczystości zgasili 350 świeczek na jubileuszowym torcie. Dochód z ich sprzedaży zostanie przeznaczony na ciężko chore dzieci.

***

Polski Klaster Budowlany od prawie dziesięciu lat działa na rzecz podmiotów branży budowlanej i branż pokrewnych.

Wywodzi się z Podlaskiego, ale działa na terenie całego kraju, a nawet globalnie – i właśnie dlatego nazwę zmieniono z Wschodniego Klastra Budowlanego na Polski Klaster Budowlany.

Jak podkreśla Tomasz Kozłowski, Koordynator Polskiego Klastra Budowlanego, nowa nazwa precyzyjniej oddaje skalę i charakter prowadzonej działalności.

Polski Klaster Budowlany współpracuje z przedsiębiorcami, uczelniami wyższymi, organizacjami i centrami B+R. Jest także członkiem Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Dzięki temu klastrowicze mogą działać w zespołach roboczych i mieć realny wpływ na sytuację firm z sektora MŚP.

Polski Klaster Budowlany, jako jedyny w branży, może poszczycić się statusem Krajowego Klastra Kluczowego w odnowionej certyfikacji. Obecnie tylko cztery klastry w Polsce uzyskały status KKK po przystąpieniu do kolejnej certyfikacji, przy czym Polski Klaster Budowlany jest zdecydowanie największym Klastrem działającym w branży budowlanej.



Aneta Kursa