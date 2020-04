Więcej czasu na złożenie deklaracji i zapłacenie PIT-u

W tym roku mamy więcej czasu na złożenie deklaracji i zapłacenie podatku PIT. Minister Finansów podpisał w tej sprawie stosowne rozporządzenie, z którego wynika, że:

Standardowo termin na złożenie rocznego zeznania PIT upływa 30 kwietnia .

. W tym roku deklaracje można jednak składać do 1 czerwca .

. Także do 1 czerwca można bez odsetek za zwłokę zapłacić podatek, jeśli z naszego rozliczenia wyjdzie dopłata.

Należy jednak rozróżnić dwie sytuacje.

Dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz samodzielne wypełniających i wysyłających deklaracje podatkową do urzędu skarbowego umożliwiono przesunięcie terminu do 1 czerwca (31 maja to niedziela).

Z kolei osobom, które rozliczają się na drukach PIT-37 i PIT-38 (m.in. dochody z umów o pracę, dzieła, zlecenia, zysków kapitałowych) automatycznie przygotowano rozliczenie podatkowe, które jest dostępne w usłudze Twój e-PIT. W przypadku braku aktywności ze strony podatnika zostanie ono zaakceptowane 30 kwietnia.

Gdyby okazało się, że przygotowane i zaakceptowane przez administrację skarbową zeznanie trzeba skorygować, to można to zrobić po 30 kwietnia zarówno poprzez usługę Twój e-PIT, aplikację e-Deklaracje lub też w sposób tradycyjny na papierowym formularzu. Ponadto w terminie do 1 czerwca nanosząc poprawki w zeznaniu podatkowym możemy również dodać lub zmienić organizację pożytku publicznego. Podatek PIT wynikający z tych rozliczeń także możemy zapłacić do 1 czerwca bez odsetek za zwłokę.

Źródło: Rzecznik podlaskiej KAS

oprac. Cezary Rutkowski

fot. pixabay