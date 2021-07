Wicepremier Jarosław Gowin w Podlaskim Klubie Biznesu

Wicepremier Jarosław Gowin dziękując za zaproszenie, podkreślał, że głos lokalnych środowisk biznesowych jest dla przedstawicieli rządu niezwykle ważny. Jak sam przyznał, decyzję o wejściu do świata polityki podjął, mając dwadzieścia lat doświadczenia jako przedsiębiorca i rozumie problemy przedsiębiorców.

- Głównym powodem dla którego przed trzynastu laty podjąłem decyzję o wejściu do polityki była chęć walki o poszerzenie wolności gospodarczej, o wyrównanie praw tych którzy przez III RP traktowani byli jako obywatele drugiej kategorii. Poszedłem tam, aby walczyć o wyrównanie szans dla polskich przedsiębiorców – mówił wicepremier.

Jarosław Gowin podkreślał, że jednym z warunków rozwoju biznesu jest silne państwo, ale jednocześnie państwo pomocnicze, które nie ogranicza wolności jednostki, rodziny, samorządu, stowarzyszeń - które tworzy przestrzeń dla rozwoju przedsiębiorczości.

- Rząd Zjednoczonej Prawicy stara się budować państwo silne i skuteczne, ale dążymy też do tego aby to państwo pozostawiało możliwie szeroką przestrzeń wolności warunkujących rozwój gospodarczy– zaznaczył wicepremier.

Podkreślił też, że rząd zdaje sobie sprawę, że ta „przestrzeń” cały czas jest pełna barier, które utrudniają rozwój firm. Jak dodał, obecny rząd podjął wiele działań zmierzających do zmiany tej sytuacji. Przypomniał o Konstytucji biznesu – pakiecie ustaw obowiązujących od kwietnia 2018 r., które w znaczny sposób mają ułatwiać życie przedsiębiorcom.

Zaznaczył, że głównym celem obecnego rządu jest spokojna naprawa państwa.

