Wicepremier Jarosław Gowin spotkał się z podlaskimi przedsiębiorcami

Dyskusja dotyczyła przede wszystkim Polskiego Ładu - sztandarowego programu Zjednoczonej Prawicy.

Jak podkreślał Jarosław Gowin, Wicepremier i Minister Rozwoju Pracy i Technologii Polski Ład to „bardzo szeroki program zawierający wiele mądrych rozwiązań”, takich jak podniesienie do 30 tys. zł kwoty wolnej od podatku czy podwyższenie drugiego progu podatkowego do 120 tys. zł.

- Na wszystkie pozytywy, rzuca jednak cień kwestia podatków, przede wszystkim obciążeń dla przedsiębiorstw jednoosobowych – podkreślił wicepremier.

To właśnie zmiany dotyczące obciążeń podatkowych wzbudzają obawy przedsiębiorców. Dotyczą przede wszystkim zmian w składce zdrowotnej (podniesienie jej do 9 proc.) i brak możliwości odliczenia jej od podatku PIT.



Dodał, że korekta podatków jest konieczna, ale powinna być wprowadzana stopniowo, nawet w przeciągu kilku lat.

***

Polski Ład to flagowy projekt Zjednoczonej Prawicy. Celem tego społeczno-gospodarczego planu jest odbudowa gospodarcza kraju po pandemii. Zakłada on m.in. wzrost nakładów na zdrowie do 7 proc. PKB, zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł., podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł, kredyty mieszkaniowe bez wkładu własnego i budowę domów do 70 mkw na podstawie zgłoszenia, a także emerytura bez podatku do 2500 zł brutto.

Spotkanie odbyło się z inicjatywy Podlaskiego Kluby Biznesu I Izby Przemysłowo-Handlowej.

Aneta Kursa

red.: Małgorzata Półotrak

fot.: Kamil Timoszuk