Trwa przyjmowanie zgłoszeń do konkursu Teraz Polska. Aby wziąć w nim udział, należy wypełnić ankietę rejestracyjną, która znajduje się na stronie www.terazpolska.pl , lub skontaktować się z biurem Fundacji, pisząc na adres konkurs@terazpolska.pl lub dzwoniąc pod numer 22 201 29 90 lub 22 826 01 91.

Korzyści z rozwoju przedsiębiorczości w regionach są oczywiste. – Wzrost liczby lokalnych przedsiębiorstw pozytywnie przekłada się na rynek pracy, zaś pieniądze z części podatków są przekazywane na potrzeby lokalne, choć system mógłby bardziej promować samorządy w redystrybucji tych środków – mówi Michał Lipiński, dyrektor Konkursu „Teraz Polska”. – Coraz częściej zauważa się, że firmy lokalne są również bardziej ekologiczne, ponieważ nie mają tak dużych potrzeb logistycznych i administracyjnych jak korporacje, przede wszystkim zaś są niezależne i elastyczne, więc łatwiej im generować innowacje i odpowiadać na potrzeby zmieniającego się rynku – dodaje Lipiński.

Jednym z najbardziej oczekiwanych modeli działalności są dobre relacje między społecznością lokalną i lokalnym biznesem. Jednak w obecnych czasach dochodzi do swoistego paradoksu. Firma lokalna – dzięki szerokiej dostępności nowoczesnych narzędzi komunikacji – może podjąć ogólnokrajową ekspansję i błyskawicznie zaistnieć na dużym rynku. Oczywiście nie jest to łatwe i dostępne dla każdego, bowiem najwięksi rynkowi gracze są doskonale przygotowani z zasad konkurencyjności. Istnieje jednak narzędzie, które od niemal 30 lat umożliwia proste dotarcie do świadomości klientów w całym kraju z pozytywnym przekazem na temat swojego produktu. To Godło „Teraz Polska”. Aby je zdobyć, należy wziąć udział w Konkursie „Teraz Polska”.

– W Konkursie wyłaniane są produkty i usługi, które reprezentują wysoki poziom pod względem wytwarzania i użytkowania. Nie ma znaczenia branża i typ produktu, w przeszłości wyróżniano firmy wytwarzające m.in. jogurty, drony, ciągniki, drukarki 3d, wędliny, soki, artystyczne książki, śmigłowce, dachówki, implanty zębowe, okna, oprogramowanie komputerowe itd. – mówi Michał Lipiński. – Bardzo wielu laureatów znakuje Godłem swoje produkty, gdyż po prostu wpływa to na zwiększenie sprzedaży: klienci postrzegają je w kategoriach synonimu dobrego wyboru. Jest to szczególnie istotne w „erze wielości”.

Każdy zna sytuację niemal nieograniczonego wyboru i dezorientację wynikającą z niedostatecznej wiedzy o licznych produktach. Godło „Teraz Polska”, ze względu na swoją renomę, pozwala wybierać najlepiej i konsumenci mają tego świadomość – dodaje Lipiński.

Godło „Teraz Polska” jest trwałym symbolem jakości w polskiej gospodarce. Z badania społecznego przeprowadzonego przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego i ASM wynika, że niemal 80 proc. respondentów utożsamia znak „Teraz Polska” z wysoką jakością. – Kapitał społecznego zaufania, jaki stoi za tym biało-czerwonym znakiem, to ogromne zobowiązanie. Firma, która sięga po Godło, musi być najlepsza – podsumowuje Krzysztof Przybył, prezes zarządu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego, która organizuje Konkurs „Teraz Polska”.