Technologia z Białegostoku pomoże w walce z COVID - 19

Specjalne gogle z zainstalowanym oprogramowaniem mają za zadanie ułatwić przeprowadzenie wywiadu medycznego pacjentom oraz zmniejszyć ryzyko zarażenia personelu, który na co dzień jest na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem. Dzięki temu urządzeniu lekarz lub inny wykwalifikowany pracownik ochrony zdrowia może przeprowadzić wywiad, zeskanować dokumentację lub np. dowód osobisty bez konieczności dotykania ich lub głosowo wprowadzić dane o temperaturze i innych objawach pacjenta. Mają to umożliwić bezdotykowy interfejs głosowy oraz wbudowane pozostałe sensory.

Oprogramowanie ma także pomóc w szybkiej rejestracji poprzez zrobienie zdjęcia pacjentowi i zeskanowanie dokumentu tożsamości bez konieczności brania go do rąk. Dane te następnie trafią do systemu szpitalnego skracając w ten sposób czas rejestracji pacjenta. Ponadto technologia będzie mogła sprawdzić status personelu, obłożenie sal pacjentami czy dostępność aparatu diagnostycznego.

Spółka TenderHut w dalszym ciągu prowadzi rozmowy z placówkami służby zdrowia w Polsce w celu przetestowania nowej technologii. Podobne oprogramowanie było już wykorzystywane przez pracowników laboratoryjnych i niemieckie służby.

Technologię opracowują programiści z Białegostoku - międzynarodowa korporacja ma swoją siedzibę przy ul. Sienkiewicza w Białymstoku.

Źródło/Fot.: TenderHut

oprac. Cezary Rutkowski