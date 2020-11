Sprawy skarbowe załatw bez wychodzenia z domu

- Obecna sytuacja epidemiczna wymaga od Krajowej Administracji Skarbowej, aby zapewnić klientom i pracownikom jak największy komfort załatwiania spraw urzędowych przy zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa. Apeluję, by jak najwięcej spraw załatwiać online, zwłaszcza że możliwości w tym zakresie są naprawdę szerokie. Jeśli jednak jest konieczna wizyta w urzędzie, umawiajmy się na nią z wyprzedzeniem przez internet lub telefonicznie. Dzięki temu skutecznie zadbamy o bezpieczeństwo swoje i innych – mówi Szef KAS Magdalena Rzeczkowska.

Korzystaj z elektronicznych form obsługi

Na stronie stronie internetowej (link do strony) przedsiębiorcy i wszyscy podatnicy w jednym miejscu znajdą m.in. linki do elektronicznych zeznań podatkowych, zaświadczeń, jednolitego pliku kontrolnego (JPK), wniosków o ustanowienie i odwołanie pełnomocnika czy karty podatkowej. Można też napisać pismo ogólne do urzędu przez ePUAP i podpisać je profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Sprawne rozliczanie podatków lub korekty bez wizyty w urzędzie skarbowym umożliwiają również znane e-usługi Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), czyli Twój e-PIT i e-Deklaracje, dostępne na podatki.gov.pl.

Więcej informacji na temat rozliczeń znajduje się na stronach internetowych poszczególnych izb administracji skarbowych i urzędów skarbowych.

Infolinia KIS

Informacji podatkowych i celnych przez telefon udziela także Krajowa Informacja Skarbowa:

22 330 03 30 (z telefonów komórkowych)

801 055 055 (z telefonów stacjonarnych)

+48 22 330 03 30 (z zagranicy)

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00.

Umów wizytę w urzędzie przez internet lub telefon

W wyjątkowych sytuacjach, w których nie możesz załatwić sprawy przez e-usługi, możliwa jest wizyta w urzędzie skarbowym - pod warunkiem jej wcześniejszego umówienia przez internet lub telefon.

Najprościej zrobić to przez internet za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na podatki.gov.pl. Wizytę można umówić także telefonicznie pod numerami telefonów rezerwacyjnych, lub pod numerami wyznaczonymi przez urzędy do obsługi telefonicznej.

Klienci będą przyjmowani z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Prosimy o stosowanie się do zaleceń zamieszczonych w siedzibach urzędów.



źródło: KAS

oprac.: Małgorzata Sawicka