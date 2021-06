Spotkanie marszałków w Podkarpackiem

- To świetna okazja do rozmów o nowej perspektywie unijnej i o tym, jak można fundusze wykorzystać tak, aby jak najlepiej przysłużyły się rozwojowi województwa – podkreślił Marek Olbryś – Takie spotkania są szalenie ważne też ze względu na wymianę doświadczeń – każdy z nas reprezentuje tu wprawdzie inny region, z innymi problemami, ale wiele spraw istotnych jest dla nas wspólnych.

Spotkanie nie ograniczało się do rozmów o funduszach unijnych. Uczestnicy zwiedzili też m.in. Podkarpackie Centrum Innowacji. To spółka samorządu województwa podkarpackiego łącząca naukę z biznesem w zakresie badań, rozwoju i innowacji.

PCI powstało w ramach unijnej inicjatywy „Regiony Rozwijające się”. Swoje działania koncentruje na trzech platformach. Pierwsza skupiona jest na wyborze oraz rozwijaniu najlepszych projektów badawczo-rozwojowych. W ramach drugiej platformy, budowana jest relacja pomiędzy światem nauki i biznesu. Trzecia platforma jest zaś fizyczną przestrzenią kreatywną, otwartą na ludzi realizujących własne projekty. To otwarte szkolenia, warsztaty i wydarzenia, a także miejsce spotkań środowiska startupowego, skupiające mentorów z różnych dziedzin.

W spotkaniu uczestniczyli włodarze województw: podlaskiego, lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego. Gospodarzem spotkania był Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego.

Aneta Kursa

red.: Barbara Likowska-Matys

fot.: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego