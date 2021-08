Spotkanie marszałka Artura Kosickiego z przedstawicielem ministerstwa handlu ChRL

Dyrektor Peng Huang przebywa w dniach 10-11 sierpnia z wizytą roboczą w województwie podlaskim na zaproszenie Biura Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Agencja Promocji Inwestycji Ministerstwa Handlu Chińskiej Republiki Ludowej posiada trzy oddziały w Europie – w Holandii, w Niemczech i na Węgrzech. Dyrektor Huang reprezentuje oddział Agencji w Hadze. Do województwa podlaskiego przybył, żeby ocenić możliwości współpracy inwestycyjnej i handlowej. Pobyt dyrektora Agencji z Państwa Środka to wyjątkowa okazja do zaprezentowania potencjału gospodarczego i inwestycyjnego regionu, przybliżenia możliwości produkcyjnych podlaskich przedsiębiorstw oraz wytwarzanych przez nie towarów i usług.

Pierwszy dzień wizyty chińskiego gościa w województwie podlaskim upłynął pod znakiem spotkań z przedstawicielami białostockich uczelni: Uniwersytetu w Białymstoku oraz Politechniki Białostockiej, gdzie zaprezentowane zostały m.in. możliwości badawczo-rozwojowe regionalnych szkół wyższych. Wizyta w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym oraz w siedzibie Grupy TenderHut stała się natomiast doskonałą okazją do przedstawienia potencjału drzemiącego w podlaskim sektorze IT.





Istotnym punktem drugiego dnia wizyty była rozmowa Peng Huanga z Arturem Kosickim, Marszałkiem Województwa Podlaskiego, która umożliwiła wymianę informacji dotyczących współpracy podlaskich firm i uczelni z ich chińskimi odpowiednikami oraz przedstawienie możliwości rozwoju branży TSL w regionie.

Marszałek Kosicki podkreślał, że rozwój gospodarczy województwa i jego skuteczna promocja w kraju i poza granicami Polski jest priorytetowym celem Zarządu Województwa.

- Województwo Podlaskie jest regionem, który posiada wyjątkowe atuty. To ważne, żebyśmy potrafili je właściwie wykorzystać pozyskując partnerów biznesowych na całym świecie. Zarząd Województwa od początku kadencji prowadzi aktywne działania, dzięki którym przedsiębiorcy na całym świecie będą mogli lepiej poznać Podlaskie. Jestem przekonany, że dzisiejsze spotkanie jest pierwszym z wielu, które już wkrótce zaowocują większą rozpoznawalnością regionu na rynku chińskim i przyczynią do ekspansji międzynarodowej podlaskich przedsiębiorstw - mówił.

Dyrektor Huang opisując pobyt w województwie podlaskim powiedział:

- Jestem zadowolony z wizyty w województwie podlaskim i przekonany, że nasza współpraca będzie kontynuowana. Nasza Agencja otrzymuje wiele zapytań od przedsiębiorstw chińskich, które interesują się szybko rozwijającym się rynkiem polskim. Podlaskie może być dobrym miejscem do współpracy biznesowej. Atutem regionu jest bardzo dobre skomunikowanie ze stolicą Polski, o czym przekonałem się osobiście podróżując z Warszawy do Białegostoku. Ponadto, województwo podlaskie ma szansę odegrać ważną rolę na Kolejowym Jedwabnym Szlaku.

W drugim dniu pobytu Peng Huanga w Podlaskiem zorganizowana została także wizyta w Centrum Logistycznym i Intermodalnym Terminalu Kontenerowym firmy Kontrast w Łapach oraz wizyta studyjna w fabryce firmy Pronar w Siemiatyczach – największym producencie maszyn recyklingowych w Polsce.

W tym samym dniu zaprezentowana została także Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita w Wysokiem Mazowieckiem, której produkty cieszą się dużą popularnością na rynku chińskim.

Dr Mariusz Dąbrowski, Dyrektor Biura Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, z którego inicjatywy doszło do spotkania z Peng Huangiem, stwierdził:

- Rozmawialiśmy o zasobach ludzkich, bez których trudno jest rozwijać jakikolwiek biznes. W związku z tym odwiedziliśmy Politechnikę Białostocką i Uniwersytet w Białymstoku. Ponadto prowadziliśmy rozmowy dotyczące inicjatywy Pasa i Szlaku, czyli tzw. Nowego Jedwabnego Szlaku. Moim zdaniem wizyta może okazać się ważna dla regionu, ponieważ chińska Agencja Promocji Inwestycji aktywnie wspiera projekty biznesowe między Państwem Środka a Europą. Umówiłem się z dyrektorem Huangiem, że nasze biura rozpoczną stałą współpracę dotyczącą promocji gospodarczej.

Jakub Gąsowski/Centrum Obsługi Inwestora UMWP

red.: Aneta Kursa

fot.: Kamil Timoszuk