„Siłą naszego regionu jest gospodarka” - zgłoś się do konkursu Runda T!

Główne założenia konkursu to: wyszukiwanie talentów technologicznych, wsparcie merytoryczne i kapitałowe, pomoc w wejściu na rynek.

- Siłą naszego regionu jest gospodarka. Naszą mocną stroną są utalentowani twórcy wspaniałych projektów, dobrze wykształcone kadry. Wiemy jednak, że nawet w dobie innowacyjności technologicznej, przy obecnych realiach rynkowych sam pomysł na biznes nie wystarczy – powiedział marszałek Kosicki. - Jednym z najważniejszych warunków sukcesu jest bycie zauważonym. I Runda T daje taką możliwość. Jest to też miejsce do dyskusji o potrzebach i oczekiwaniach młodych twórców.



Jak dodał, obecny zarząd wspiera projekty badawczo-rozwojowe, które są podstawą innowacyjnej gospodarki. Za jego kadencji na ten cel przeznaczono blisko 150 mln zł, z których skorzystało 60 podlaskich przedsiębiorstw.

Koncepcje, pomysły, realizacje

Runda T to konkurs skierowany głównie do projektów zaawansowanych, będących na etapie poszukiwania inwestora na realizację, ale również koncepcyjnych. Do wydarzenia mogą zgłosić się także przedsiębiorcy prężnie rozwijający swoje firmy, mający pomysł na wprowadzenie innowacyjnego produktu, czy usługi i szukający źródeł finansowania. Nie ma górnej granicy wieku. Każdy przedsiębiorca związany z województwem podlaskim lub warmińsko-mazurskim może wziąć udział.

Adam Walicki, prezes Fundacji Technotalenty, która jest organizatorem przedsięwzięcia, zachęcając do zgłaszaniu udziału w konkursie wymieniał korzyści z wzięcia w nim udziału.

- To m.in. możliwość pozyskania inwestora na swój pomysł, uzyskania wsparcia w rozwoju projektu, udział w bezpłatnym cyklu szkoleń, promocja firmy i pomysłu, ale też rzecz najważniejsza: możliwość zdobycia cennych kontaktów – powiedział.

Prezes Walicki poinformował, że Fundacja pozyskała do współpracy przy konkursie dziesięć funduszy kapitałowych, co daje duże możliwości wsparcia finansowego finalistów.

Trzy minuty na prezentację pomysłu

Konkursowe projekty zgłaszane są w czterech kategoriach. Autorzy pięciu najlepszych projektów z każdej z nich zostaną zakwalifikowani do finału oraz otrzymają pakiet bezpłatnych szkoleń. Prezentacje finałowe będą przedstawiane w formule elevator pitch. W ciągu 3 minut finaliści będą musieli przekonać inwestorów zasiadających w kapitule do swojego pomysłu. Najlepsze projekty zostaną ogłoszone oraz nagrodzone na uroczystym podsumowaniu Rundy T.

Organizatorem konkursu jest Fundacja Technotalenty. Współorganizatorem jest Województwo Podlaskie. Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Więcej informacji o konkursie Runda T można znaleźć tutaj.