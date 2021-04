Rail Baltica – kolejne prace na stacji Białystok, przystankach i moście

Przebudowa linii Rail Baltica na odcinku Czyżew - Białystok od 12 kwietnia wchodzi w kolejną fazę. Roboty obejmą jeden z dwóch torów pomiędzy Łapami i Białymstokiem. Przebudowywane będą przystanki w Uhowie, Bojarach, Niewodnicy i Klepaczach. W Baciutach, w miejsce przystanku powstanie stacja. Wybudowane zostaną skrzyżowania bezkolizyjne zwiększające bezpieczeństwo w ruchu kolejowym i drogowym. Jednym z największych wyzwań będzie budowa nowego, prawie 200-metrowego mostu nad Narwią w Uhowie. Nowa przeprawa na lata zapewni sprawne podróże i przewóz towarów na międzynarodowej linii. Rozpoczęcie prac, m.in. demontaż torów, poprzedzi przygotowanie bezpiecznych i oznakowanych przejść.

Na stacji Białystok wykonawca w kwietniu rozszerzy zakres robót. Dotychczas poza peronami zdemontowano około 30 km starych torów i sieci trakcyjnej. Budowane jest lokalne centrum sterowania ruchem kolejowym, które zapewni bezpieczne i sprawne kursy pociągów.

W kwietniu prace będą widoczne przy peronach nr 1 i 2 oraz sąsiadujących torach. Wykonawca rozpocznie roboty przy kładce prowadzącej od ul. św. Rocha. Przygotowywany będzie teren pod budowę tuneli pod torami.

Na stacji zapewniony będzie dogodny i bezpieczny dostęp do pociągów. Czynna pozostaje kładka nad torami przy dworcu PKS. Dla podróżnych, po zakończeniu prac na stacji w Białystok, zwiększy się komfort obsługi. Będą cztery zadaszone perony z wyświetlaczami i nagłośnieniem. Z budynku dworca na perony będzie prowadziło przejście wyposażone w pochylnie.

Zmiany w kursowaniu pociągów

Ruch pociągów na linii Białystok-Warszawa będzie utrzymany. Jednak prace na jednym z dwóch torów na odcinku z Łap do Białegostoku wymagają zmiany w rozkładzie jazdy.

Na odcinku Białystok-Szepietowo zastępcza komunikacja autobusowa jest przewidziana za większość pociągów regionalnych POLREGIO. Komunikacja zastępcza obejmie też jeden pociąg INTERCITY na odcinku Białystok – Warszawa. Informacje o kursowaniu pociągów od 12 kwietnia już od kilku tygodni są dostępne w rozkładach jazdy. Optymalne rozwiązania, które pozwalają na zwiększanie możliwości kolei przez modernizacje linii oraz utrzymanie ruchu ustalone zostały przez PLK z przewoźnikami na trasach dalekobieżnych i regionalnych. Przed podróżą warto sprawdzić połączenia na https://portalpasazera.pl/ oraz stronach przewoźników.

Prace na podlaskim odcinku Rail Baltica

Poza stacją Białystok, w Starosielcach przygotowywana jest łącznica kolejowa, która połączy linię z Ełku z linią do Bielska Podlaskiego. Postępują prace od granicy województwa do stacji Racibory. W Czyżewie roboty obejmują perony, teren wiaduktu kolejowego oraz drogi dojazdowe. Obok torów widać konstrukcje sieci trakcyjnej. W Szepietowie wykonawca przygotowuje budowę nowych peronów i przygotowywany jest teren do prac torowych oraz budowy dwóch wiaduktów nad torami.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. modernizują linię Rail Baltica z Warszawy do Białegostoku na 70-kilometrowym odcinku Czyżew – Białystok.

Inwestycja obejmuje 6 stacji i 12 przystanków. Efektem prac będą szybsze, wygodniejsze i bezpieczne podróże. Zwiększy się dostęp do kolei. Po zakończeniu wszystkich prac, podróż najszybszym pociągiem z Białegostoku do Warszawy zajmie ok. 90 minut. Inwestycja jest ważna również dla przewozów towarowych. Modernizacja zwiększa rolę kolei w przewozach regionalnych, dalekobieżnych oraz na międzynarodowej trasie Rail Baltica, która łączy Europę.

Budowa prowadzona jest w ramach projektu „Prace na linii E75 na odcinku Czyżew – Białystok”. Wartość inwestycji prawie 3,4 mld zł. Projekt współfinansowany ze środków instrumentu CEF „Łącząc Europę” – (Connecting Europe Facility – CEF). Więcej informacji o inwestycji na www.rail-baltica.pl.

źródło: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

oprac.: Aneta Kursa

fot. Cezary Rutkowski