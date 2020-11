Posiedzenie Podlaskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości

Województwo Podlaskie do Krajowego Planu Odbudowy zgłosiło ponad 20 projektów. Spośród nich wskazano te, które w trakcie procedowania mogłyby uzyskać rekomendację Podlaskiej Rady Przemysłu Przyszłości. To przedsięwzięcia ściśle związane z tematyką Przemysłu 4.0.

Jednym z nich jest oczywiście Dolina Rolnicza 4.0 - projekt stworzenia ekosystemu bazującego na przemyśle rolno-spożywczym, ale także sektorze medycznym i sektorze ekologii.

Przedsięwzięcie zakłada współpracę władz regionu, przedstawicieli biznesu i nauki, której efektem byłoby tworzenie innowacji technologicznych, na wzór Doliny Krzemowej w USA.

Sprzedaż rozwiązań innowacyjnych przyczyniałaby się do wzrostu gospodarczego województwa.



Kolejny projekt zgłoszony do rekomendacji Rady to edukacyjny Technoplex. Zakłada nowoczesne kształcenie w kierunkach zawodowych w oparciu o doświadczenia technikum Infotech. Nauka przebiegałoby w ścisłej i stałej współpracy z przedsiębiorstwami i z wykorzystaniem najnowszych technologii edukacyjnych.





Stworzenie przestrzeni dla rozwoju mikro- i małych przedsiębiorstw z utworzeniem centrum usług wspólnych zakłada trzeci projekt: Park Przemysłowy Przemysłu 4.0.





O rekomendację Rady ubiegał się też projekt aktywizujący ucznia w procesie edukacji. Również to działanie zakłada wykorzystanie w procesie kształcenia nowoczesnych technologii i metod, ale też przystosowanie nauczania do warunków wymuszających zmianę trybu pracy – np. podczas nauki zdalnej.

Wszystkie projekty otrzymały pozytywną opinię Rady. Tym samym gremium podjęło uchwałę o udzieleniu rekomendacji wskazanym projektom do wsparcia z Krajowego Planu Odbudowy.

*Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) to kompleksowy programem reform i projektów strategicznych. Jego celem jest wzmocnienie odporności społecznej i gospodarczej oraz budowa potencjału gospodarki na przyszłość.

*Podlaska Regionalna Rada Przemysłu Przyszłości powstała z inicjatywy Platformy Przemysłu Przyszłości i ma działać na rzecz budowania konkurencyjności podlaskich przedsiębiorstw w obszarze możliwości wdrażania rozwiązań Przemysłu 4.0.

Aneta Kursa

fot. Piotr Babulewicz