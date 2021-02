Podlaskie wyróżnione za Dolinę Rolniczą 4.0

Za nieszablonową i innowacyjną uznano projekt Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, jakim jest Dolina Rolnicza 4.0.

- Region, który jest ostoją polskiego innowacyjnego rolnictwa i miejscem, gdzie znajdują się największe zakłady pracy związane z branżą rolną, chce stać się swoistą europejską rolniczą Doliną Krzemową - głoszą organizatorzy gali.

I właśnie za pomysł i efektywną kooperację regionalnych firm, uczelni wyższych w ścisłej współpracy z samorządem redakcja WPROST przyznała nagrodę specjalną.

W imieniu Województwa Podlaskiego nagrodę odebrał Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego.

- Bardzo się cieszę, że projekt Doliny Rolniczej 4.0 został nagrodzony w prestiżowym rankingu „Złotej Setki Polskiego Rolnictwa” WPROST - powiedział na wstępie. - To wyróżnienie nie tylko dla samorządu województwa, ale całej branży rolno-spożywczej w naszym regionie. Branży, która chce stawać się jeszcze bardziej nowoczesna i innowacyjna - podkreślił.

Marszałek Artur Kosicki przypomniał, iż pomysłodawcą Doliny jest podlaski przedsiębiorca dr Adam Ławicki, który przekonał do tej idei władze województwa podlaskiego. Dziś wspólnie biznes, nauka i administracja widzą ogromną szansę na udane przejście podlaskiej gospodarki do idei przemysłu 4.0.

Zamieszczony film pochodzi od podmiotu zewnętrznego. Materiał, będący w posiadaniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, nie został przez niego, ani na jego rzecz wytworzony, ani nabyty. W związku z tym nie stosuje się do niego przepisów Ustawy dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Podlaskie silne branżą rolno-spożywczą

„Złota Setka Polskiego Rolnictwa” to konkurs, w ramach którego powstaje ranking firm wg przychodów i zyskowności poszczególnych spółek. Przychody firm, które znalazły się w tym zestawieniu, wyniosły łącznie aż 127 mld zł, co stanowi jedną trzecią polskiego budżetu. W dodatku jest to kwota rekordowa w porównaniu do zestawień z poprzednich edycji.

Laureatem zaszczytnego trzeciego miejsca spośród wszystkich przedsiębiorstw została wysokomazowiecka Mlekovita.

Podlaskie mleczarnie zdominowały także kategorię mleczarni w ramach tzw. Platynowych Piątek, które przyznawane są podbranżom sektora rolno-spożywczego. Wśród pięciu wyróżnionych firm znalazły się aż trzy podlaskie spółdzielnie – Mlekovita, Mlekpol oraz SM Piątnica.

W zestawieniu "Złotej Setki" znalazły się także takie podlaskie firmy, jak m.in. Pronar z Narwi (producent maszyn rolniczych), Suempol z Bielska Podlaskiego (przetwórstwo łososia), Agrocentrum z Kolna (producent pasz) czy firma Supros z Bakałarzewa (dystrybutor środków do produkcji rolnej).

Dodatkowo specjalną nagrodę Krajowego Ośrodka Wspierania Rolnictwa zdobyła Spółdzielnia Mleczarska z Piątnicy za najwyższą dynamikę wzrostu eksportu.

Raport powstał we współpracy m.in. z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa Mecenat honorowy objęło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

