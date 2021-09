Podlaskie na XXX Forum Ekonomicznym w Karpaczu

Przedsiębiorstwa z województwa podlaskiego coraz częściej podbijają światowe rynki. Inwestują w innowacje i budują najnowocześniejsze zakłady produkcyjne. Starają się też wykorzystywać położenie regionu, który daje dostęp do rynków Wschodu i Zachodu.

Dużym wsparciem dla podlaskich firm jest samorząd. Przedsiębiorcy chwalą współpracę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Artur Kosicki wyjaśniał, w jaki sposób samorząd służy pomocą sektorowi biznesu. To przede wszystkim uproszczone procedury i szybkość przekazywania środków finansowych.

- Jako instytucja zarządzająca funduszami unijnymi kierujemy się dewizą, że pieniądze muszą jak najszybciej trafić do przedsiębiorców, po to, żeby pracowały – mówił marszałek Kosicki – Dlatego też staramy się, jak najwięcej konkursów robić metodą uproszczoną, aby było jak najmniej formalności. We współpracy z przedsiębiorcami, przystępność urzędu jest podstawą. Bez przyjaznego nastawienia nie będzie współdziałania. A ich sukces przekłada się na finanse województwa – dodał.