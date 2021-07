Podlaska KAS coraz bardziej skuteczna

Mijają właśnie dwa lata od połączenia trzech organów: administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej w jedną strukturę.

Druga rocznica powołania KAS była okazją do podsumowań działalności instytucji.

- Zrealizowaliśmy postawiony cel - mówił dyrektor Witold Orłowski - Jeszcze w 2016 r. wpływy podatkowe wynosiły trochę ponad 2 mld zł. Natomiast już w 2018r. kwota ta wynosi ponad 3 mld zł.

Wojciech Orłowski podkreślił, że podlaska KAS ma też osiągnięcia w walce z mafiami vatowskimi.

- Zapobiegliśmy wyłudzeniom o wartości ponad 1 mld złotych.



Podlaskie służby mają się czym chwalić

W spotkaniu prasowym podsumowującym działalność podlaskiej KAS wziął również udział wiceminister finansów Piotr Walczak.

- Służby podlaskie mają się czym chwalić. Dokonano wielu spektakularnych ujawnień, rozbito wiele zorganizowanych grup przestępczych – mówił.



Do sukcesów minister zaliczył m.in. rozbicie pięciu dużych fabryk nielegalnych wyrobów tytoniowych zlokalizowanych w różnych miejscach Polski , skuteczną walkę z nielegalnym obrotem na targowiskach w województwie mazowieckim, a także uszczelnienie rynku paliwowego.

- To spowodowało wzrost sprzedaży legalnego paliwa nie tylko w Podlaskiem ale w całym kraju –informował minister Walczak – Zyskał na tym i budżet państwa, ale przede wszystkim uczciwi przedsiębiorcy.



Piotr Walczak przyznał, że województwo podlaskie to teren szczególny dla KAS.

- Mamy tu zewnętrzną granica UE, wewnętrzną Strefy Schengen, jest dużo podmiotów produkujących na eksport – to wszystko powoduje, że to region w którym się skupia szeroko rozumiane spektrum działalności Krajowej Administracji Skarbowej.



Warto dodać, że wizyta wiceministra Piotra Walczaka w Białymstoku ma związek z odbywającym się tu spotkaniem trzech centrów kompetencyjnych ds. zwalczania cyberprzestępczości. Jedno z takich centrów mieści się właśnie w podlaskiej KAS. W rozmowach uczestniczą także przedstawiciele zespołów z Opola i Bydgoszczy.

Minister Walczak wziął także udział w spotkaniach z litewską służbą celną.





ak