Od soboty (30.05) na spacer bez maseczki. Kościoły bez limitu wiernych

W konferencji wzięli udział premier Mateusz Morawiecki, Wicepremier i Minister Kultury Piotr Gliński i Minister Zdrowia Łukasz Szumowski.

Jak podkreślał premier Morawiecki, Polska sprawniej niż inne kraje europejskie poradziła sobie z epidemią. Dzięki szybko wprowadzonym ograniczeniom w życiu społecznym i przygotowaniu w krótkim czasie służby zdrowia, ilość zachorowań nie była gwałtowna, tak jak miało to miejsce w innych krajach.

- Najsilniejszy lek podaliśmy na początku - mówił Mateusz Morawiecki – Teraz jesteśmy w innym położeniu i możemy podejmować decyzje inne niż pozostałe kraje.

Bez maseczek, ale z dystansem

Od 30 maja przestaje obowiązywać noszenie maseczek w przestrzeni otwartej, ale przy zachowaniu wymaganego dystansu – jeśli dwie osoby idą ze sobą blisko, to maseczki nadal są zalecane.

Również od soboty zostają zniesione limity osób przebywających w sklepach, restauracjach i kościołach. Jednak tu również obowiązuje dwumetrowa odległość i maseczki.

W restauracjach stoliki muszą być ustawione w odpowiedniej w odległości, a goście przy przemieszczaniu się będą musieli zakrywać usta i nos. Nadal obowiązują wszystkie dotychczasowe zasady sanitarne.

Będzie można organizować zgromadzenia do 150 osób.



Wracają kina i teatry. Będzie można organizować wesela

Natomiast od 6.06 działalność mogą (ale nie muszą) wznawiać kina, teatry, filharmonie i inne instytucje kultury. Jak zaznaczył minister Piotr Gliński, obłożenie widowni nie może być większe niż 50 proc. Tu również obowiązuje zakrywanie nosa i ust.

W tym samym czasie mogą wznowić działalność siłownie, salony tatuażu, parki rozrywki, baseny, kluby fitness i sale zabaw.

Od 6.06 będzie też można organizować wesela, ale na nie więcej niż 150 osób. Goście weselni nie będą mieli obowiązku noszenia maseczek.

Na razie nie zostaną otwarte dyskoteki i kluby nocne. Jak tłumaczył premier Morawiecki, te miejsca często stawały się ogniskiem zakażeń.

Minister Szumowski podkreślał, że w ogromnej części kraju transmisja pozioma, czyli możliwość zarażenia się na ulicy jest niewielka. Dobre jest też przygotowanie szpitali – wolnych pozostaje 80 proc. łóżek i 90 proc. respiratorów. Jednak, jak zaznaczył, to nie jest koniec epidemii.

- Ona jest, mogą pojawiać się ogniska zakażeń. Dlatego zachowajmy dystans, a jeśli to niemożliwe, to nośmy maseczki – mówił.

Aneta Kursa