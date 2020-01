Od 1 stycznia mikrorachunek podatkowy

Od 1 stycznia 2020 r. PIT, CIT i VAT zapłacimy do urzędu skarbowego wyłącznie za pomocą indywidualnego rachunku podatkowego (mikrorachunku podatkowego).

Swój numer mikrorachunku można sprawdzić już teraz w generatorze dostępnym na stronie podatki.gov.pl lub w dowolnym urzędzie skarbowym.

Wystarczy podać swój numer PESEL lub NIP.





Numer nadawany jest każdemu podatnikowi i płatnikowi automatycznie – to znaczy, że nie wymaga składania żadnych wniosków do urzędu skarbowego. Co więcej, numer mikrorachunku zawsze będzie taki sam, nawet gdy podatnik zmieni adres zamieszkania, właściwość urzędu skarbowego czy nazwisko.

Numer mikrorachunku w szybki i prosty sposób możemy wygenerować już dzisiaj na Portalu Podatkowym - link do strony. Otrzymamy go również w dowolnym urzędzie skarbowym. Wystarczy, że podamy:

• PESEL, jeśli jesteśmy osobą fizyczną:

- nie prowadzimy działalności gospodarczej,

- lub nie jesteśmy zarejestrowanym podatnikiem VAT.

• NIP, jeśli:

- prowadzimy działalność gospodarczą lub jesteśmy podatnikiem VAT,

- lub jesteśmy płatnikiem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i/lub zdrowotne.



Generator mikrorachunku podatkowego działa całodobowo, dzięki temu swój numer można sprawdzić wielokrotnie w każdym czasie i miejscu, np. korzystając z telefonu czy tabletu. Wygenerowanie i prowadzenie mikrorachunku jest całkowicie bezpłatne.



Pamiętajmy jednak, żeby przy generowaniu numeru mikrorachunku nie korzystać z żadnych innych stron internetowych lub żeby nie stosować np. numerów rachunków otrzymanych e-mailem lub SMS-em. Mogą być one próbą wyłudzenia.Przed użyciem mikrorachunku podatkowego należy zawsze sprawdzić czy zawiera cyfry 10100071222 (począwszy od pozycji nr 3) oraz prawidłowy PESEL lub NIP podatnika.

Z czego będzie się składać twój mikrorachunek podatkowy



Mikrorachunek podatkowy służy tylko do wpłat podatku. Zwroty nadpłat i podatków będą realizowane na dotychczasowych zasadach, czyli np. na ROR podatnika. Dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych do wpłat PIT, CIT iVAT pozostaną aktywne do 31 grudnia 2019 r.



Dzięki mikrorachunkowi podatkowemu:

• w wygodny i prosty sposób zapłacimy PIT, CIT i VAT na jeden, stały, indywidualny mikrorachunek podatkowy - nie będziemy już wybierać oddzielnych rachunków,

• szybko sprawdzimy numer mikrorachunku podatkowego w każdym miejscu i czasie,

• jeśli przeprowadzimy się lub zmienimy siedzibę firmy, dalej będziemy posługiwać się tym samym mikrorachunkiem podatkowym,

• nie będziemy już szukać obowiązujących numerów rachunków urzędów skarbowych i ograniczymy liczbę omyłkowych przelewów na niewłaściwe konto,

• mikrorachunek podatkowy zapewni szybszą obsługę płatności PIT, CIT i VAT. Szybciej otrzymamy potrzebne zaświadczenia, np. o niezaleganiu w podatkach.

Podatki inne niż PIT, CIT i VAT wpłacimy na dotychczasowych zasadach, czyli na rachunki podatkowe urzędów skarbowych, zgodnie z obwieszczeniem w sprawie wykazu rachunków bankowych urzędów skarbowych.



Więcej informacji na temat mikrorachunku podatkowego można znaleźć tutaj - link do strony.



