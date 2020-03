Obradowała Podlaska Rada Przedsiębiorczości

Założenia projektu nad którym pracuje samorząd województwa podlaskiego prezentowała Joanna Sarosiek, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP.

Projekt zakłada współpracę władz regionu, przedstawicieli biznesu i nauki, której efektem byłoby tworzenie innowacji technologicznych, na wzór Doliny Krzemowej w USA. Sprzedaż Innowacji, przyczyniałaby się do wzrostu gospodarczego województwa podlaskiego.

Podczas spotkania wybrano też, spośród członków Podlaskiej Rady Przedsiębiorczości przedstawicieli do Kapituły Podlaskiej Marki. Zostali nimi: Adam Adamski, Władysław Żero, Henryk Owsiejew, Wojciech Strzałkowski i Andrzej Kiełczewski.

Jak informowała Magdalena Łyżnicka - Sanczenko, dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą i Promocji UMWP tegoroczna gala Podlaskiej Marki odbędzie się – nie jak dotąd w Operze i Filharmonii Podlaskiej, ale na terenie Politechniki Białostockiej. Oprawa Gali ma nawiązywać tematycznie do Światowej Wystawy EXPO 2020 w Dubaju, na której województwo podlaskie zaprezentuje się pod hasłem Drewnopolis 2020. Jej rozwinięciem będzie utworzenie w Białymstoku, własnie na terenie Politechniki Białostockiej centrum edukacyjnego wiedzy o drewnie.

Aneta Kursa