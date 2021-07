Michałowo przekonuje Opoczno do założenia klastra zielonej energii

Podczas spotkania w sali Urzędu Miejskiego w Michałowie przedstawiciel Klastra Energii Daniel Raczkiewicz zaprezentował gościom ideę klastra jako klastra modelowego.

- Zaprosiliśmy do Michałowa samorządowców z Opoczna, bo wiedzieliśmy, że są zainteresowani budową takiego klastra u siebie i chcieli zobaczyć, jak działa klaster w samorządzie. A Michałowo może być modelowym przykładem jak to zrobić. Taka prezentacja u nas, to też zwieńczenie naszej trzyletniej działalności, kiedy już jako doradcy w energetyce możemy dzielić się z innymi własnym doświadczeniem – mówi Daniel Raczkiewicz, koordynator Klastra Energii w Michałowie.

Zastosowanie technologii OZE, pokazanie jak za pomocą funduszy unijnych doprowadzić do powstania lokalnego rynku energii, polegającego na produkcji energii elektrycznej i cieplnej w oparciu o lokalne zasoby paliw i odpadów energetycznych oraz wskazanie, kto może być odbiorcą takiej energii to zadania podczas wizyty studyjnej.

- To jest także sposób promocji Michałowa w Polsce, jako gminy ekologicznej. Naszym dążeniem jest stworzenie w Michałowie takiego centrum pokazowego, gdzie można by zapraszać zainteresowanych, nie tylko inne gminy, ale także np. szkoły – dodaje Daniel Raczkiewicz.

Samorządowcy z Opoczna, z powiatu i 6 opoczyńskich gmin spotkali się z burmistrzem Markiem Nazarko, obejrzeli prezentacje, zwiedzili biogazownię i poznali inne proekologiczne przedsięwzięcia i plany gminy.

- Jeszcze przed wizytą wiedzieliśmy, że chcemy stworzyć taki klaster u nas, a to, co zobaczyliśmy, tylko utwierdziło nas w przekonaniu, że idziemy w dobrym kierunku. Zobaczyliśmy, jak to w praktyce wygląda. Mogliśmy też uzyskać odpowiedzi na szereg pytań i rozwiać swoje wątpliwości. Poza tym, to była bardzo dobra wizyta, przyjęto nas bardzo dobrze i rzetelnie wszystko przygotowano. Burmistrz klasa! – chwali Członek Zarządu Powiatu Opoczyńskiego Michał Konecki.

Jak mówi Michał Konecki po wizycie trzeba się zastanowić, gdzie mogłaby powstać biogazownia, jak zachęcić do współpracy przedsiębiorców i gminy, jak skorzystać z funduszy unijnych. Co prawda jedna prywatna biogazownia w powiecie istnieje, ale to chyba za mało. Opoczno ma 25 tysięcy mieszkańców, a w skład powiatu wchodzi 8 gmin, z których większość jest zainteresowana wejściem w skład klastra.

Klaster energii w Michałowie to biogazownia rolnicza, produkująca biogaz, uzyskiwany z odpowiednio przygotowanej i wyselekcjonowanej kukurydzy. Zebrana z rodzimych pól pozwala na wytworzenie energii elektrycznej i cieplnej dla odbiorców na cały rok. Planowana jest budowa drugiej biogazowni. Członkami klastra są gminy Michałowo, Gródek, Tykocin i Zabłudów.

źródło: Dział Promocji Michałowo