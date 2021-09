Marszałek Kosicki na forum w Karpaczu: „Rozwój województwa to gra zespołowa”

Dyskusję zainicjowało zagadnienie współpracy pomiędzy samorządem województwa, a samorządami niższego szczebla. W tym kontekście marszałek Kosicki mówił o szeregu wspieranych przez zarząd województwa projektów, w tym dotyczących infrastruktury, czy kultury. Podkreślając wolę współpracy z samorządami gmin i powiatów mówił o funduszu stworzonym właśnie w tym celu.

Podkreślił, że te „pieniądze pracują”: powstają nowe miejsca pracy, generowane są podatki.

- Województwo podlaskie to my wszyscy. To nie tylko urząd marszałkowski, ale to także gminy i powiaty, czyli bratnie samorządy, z którymi musimy współpracować – uzupełnił koncepcję wicemarszałek Derehajło. – Stąd wszystkie projekty. Wszystko to po to, by stworzyć województwo, o jakim marzyliśmy dla siebie i naszych dzieci.