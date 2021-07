Łapy. Nowe tereny inwestycyjne czekają na biznes

- Silne gospodarczo Łapy, to silne województwo podlaskie – mówił marszałek Kosicki podczas uroczystości - Mam nadzieję, że to jest początek nowego rozwoju Łap i powrót tego miasta do gospodarczej elity podlaskich miejscowości. Gratuluję obecnemu burmistrzowi gminy, jego poprzednikom i wszystkim osobom zaangażowanym w to przedsięwzięcie.

Obszar inwestycyjny łapskiej podstrefy obejmuje teren 24 hektarów. W maju br. gmina zakończyła proces uzbrajania terenu i przygotowała dziesięć działek inwestycyjnych o powierzchni ok. 1 ha każda. Zostały one wyposażone w niezbędną infrastrukturę - m.in. w sieć kanalizacyjną, sanitarną i deszczową, drogę wewnętrzną wraz z oświetleniem. Przebudowano i wyremontowano drogi zapewniając w ten sposób bezpośredni dojazd do terenów.

Całkowity koszt inwestycji to ponad 18 mln zł., z czego prawie 12,5 mln to pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Uroczyste przecięcie wstęgi, poświęcenie inwestycji i tym samym oficjalne otwarcie odbyło się w piątek ( 12.07) Łapach.

- To historyczny moment, ogromna szansa dla gminy i dla całej okolicy – mówił w rozmowie z portalem Wrota Podlasia burmistrz Łap Krzysztof Gołaszewski – Nie obyło się bez problemów, ale dzięki ogromnemu wsparciu samorządu województwa i marszałka Kosickiego udało nam się tę inwestycję dokończyć.

Satysfakcji nie kryła też łapska radna, była burmistrza miasta Urszula Jabłońska - Mam nadzieję, że to ożywi Łapy, że pojawią się kolejni przedsiębiorcy zainteresowani inwestowaniem w naszej gminie – mówiła.

Również wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski liczy, że dzięki nowym działkom w podstrefie ekonomicznej Łapy będą przyciągać biznes.



Wicestarosta białostocki Roman Czepe, który zapoczątkował cały proces tworzenia podstrefy ekonomicznej w Łapach podkreślał, że projekt zrodził się jako sposób na rozwiązanie problemów po likwidacji Cukrowni Łapy i Zakładów Naprawy Taboru Kolejowego w Łapach. - Podstrefa była znakomitym narzędziem na pozyskanie inwestorów i rozwój przedsiębiorczości w tym regionie.

Po uroczystościach na ul Cukrowniczej w Łapach, odbyła się okolicznościowa konferencja podczas której starosta Roman Czepe odczytał list gratulacyjny od Premiera RP Mateusza Morawieckiego, a radny wojewódzki Sebastian Łukaszewicz przekazał słowa uznania i gratulacyjne pismo od Posła do Parlamentu Europejskiego Krzysztofa Jurgiela.

Na pamiątkę otwarcia kolejnych terenów pod inwestycje marszałek Artur Kosicki i radny Sebastian Łukaszewicz przekazali burmistrzowi Krzysztofowi Gołaszewskiemu okolicznościowy grawerton.

Obecnie w tzw. ”starej” części podstrefy sprzedanych jest siedem działek i działają tam dwie białostockie firmy: drukarnia Arka –Druk i producent systemów kominowych firma Konekt.

ak/red.is