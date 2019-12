Konkurs dla przedsiębiorców wydłużony

To ostatni nabór w ramach tego programu regionalnego, w którym firmy produkcyjne mogą otrzymać dotacje na inwestycje: rozbudowę firmy czy nowe maszyny.

Został przedłużony w związku z prośbami od potencjalnych wnioskodawców, skierowanymi do Urzędu Marszałkowskiego. Projekty inwestycyjne są czasochłonne, wymagają uzyskania odpowiednich decyzji różnego rodzaju organów, zebrania dokumentów, a okres świąteczno-noworoczny powoduje pewne opóźnienia. Pierwotny termin zakończenia konkursu wyznaczono na 30 grudnia 2019 roku. Zarząd Województwa przychylił się do prośby przedsiębiorców. I wydłużył termin do 31 stycznia 2020 roku. Pozwoli to na złożenie kompletnych i w pełni przygotowanych projektów.

Przypominamy, że konkurs w ramach działania 1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach) skierowany jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

Na dofinansowanie mogą liczyć projekty dotyczące wdrażania innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych wyłącznie w sektorze produkcyjnym, w tym np.:

rozbudowa przedsiębiorstwa prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych produktów,

dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego, które spowodują wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów,

inwestycje w nowoczesne maszyny i sprzęt produkcyjny.

Budżet konkursu to 40 mln zł.

Więcej o konkursie na stronie: www.rpo.wrotapodlasia.pl (zakładka: skorzystaj z programu -> zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków)

fot.pixabay