Konferencja „Współpraca Inicjatywy Trójmorza”

Trójmorze to powstała w 2015 r. międzynarodowa inicjatywa gospodarczo - polityczna skupiająca kilkanaście państw położonych pomiędzy Bałtykiem, Adriatykiem i Morzem Czarnym. Tworzą ją Polska, Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry. Grupa ma na celu głównie współpracę na płaszczyźnie energetycznej, logistyczno - transportowej oraz informatyczno - telekomunikacyjnej w Europie Środkowej.

W swoim wystąpieniu w ramach konferencji marszałek Kosicki podkreślił, że oczekiwania reprezentowanego przez niego regionu skupiają się m.in.: na rozwoju infrastruktury transportowej, gospodarki województwa oraz infrastruktury cyfrowej.

- Województwo Podlaskie swój udział w Trójmorzu traktuje jako jeden z bardzo ważnych elementów zrównoważonego rozwoju regionu. Rozwoju opartego również o współpracę z bliskimi sąsiadami. Ale też w szerszym kontekście - Polski i Europy – powiedział Artur Kosicki - Położenie geograficzne i specyfika gospodarcza Podlaskiego niejako narzuca nam charakter obecnych i przyszłych działań. Ale też sprawia, że, podobnie jak wszyscy sygnatariusze inicjatywy, mamy w Trójmorzu do odegrania ważną rolę.

Marszałek wśród najważniejszych projektów powstających w ramach Trójmorza wymienił Via Carpatię.

- Planowane inwestycje drogowe w ramach Via Carpatii mają znaczenie strategiczne dla Województwa Podlaskiego. Razem z Via Balticą i Rail Balticą infrastruktura stanie się motorem rozwoju naszego regionu. Znacznie wzmocni jego potencjał gospodarczy oraz podniesie pozycję w handlu międzynarodowym – powiedział Artur Kosicki.

Współpraca w sferze gospodarczej w ramach Trójmorza to zdaniem marszałka m.in. wspólny lobbing zmierzający do pozyskiwania funduszy na realizację inwestycji, budowanie powiązań między przedsiębiorstwami regionu, czy zdobywanie lepszej pozycji w łańcuchach dostaw poprzez promocję Sieci Gospodarczej Regionów Trójmorza.

Na zakończenie wystąpienia Artur Kosicki przedstawiał pomysł stworzenia korytarza transportowego. Byłby to szlak kolejowy równoległy do drogi Via Carpatia, który stałby się dopełnieniem całego systemu transportowego: od Grecji poprzez Bałkany, Bułgarię, Rumunię, Chorwację, Serbię, Bośnię i Hercegowinę. Również kraje środkowo-europejskie, takie jak Austria, Czechy, Węgry, Słowacja uzyskałyby tym samym drogę tranzytową na północ Europy angażując Polskę, Litwę, Łotwę, Estonię aż do Finlandii. Na północy Polski Rail Carpatia łączyłaby się z Rail Balticą, która jest obecnie najważniejszym projektem kolejowym realizowanym przez Unię Europejską.

- Wierzę, że przy wspólnym zaangażowaniu wszystkich uczestników Trójmorza – ta inicjatywa ma szansę na realizację – podsumował marszałek.

Paulina Dulewicz

fot. Małgorzata Sawicka