Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku ostrzega przed e-mailami informującymi o „zamiarze wszczęcia kontroli skarbowej"

Informacje o niepokojących e-mailach otrzymaliśmy od kilku podatników, którzy otrzymali je w środę 15 stycznia na swoje adresy poczty elektronicznej. Wszystkie mają podobną treść, ale są podpisane innymi nazwiskami rzekomego „inspektora kontroli”. Oszuści informują w swoim e-mailu, iż urząd skarbowy planuje wszcząć wobec adresata kontrolę, którą wyznaczył na konkretnie wskazany dzień, w związku z brakiem możliwości skontaktowania się z podatnikiem. Jednocześnie autorzy fałszywego e-maila, powołując się na szereg przepisów, informują o konieczności stawienia się w firmie i uczestniczenia w kontroli oraz zobowiązują do „przygotowania wszystkich potrzebnych dokumentów związanych z prowadzoną działalnością”. Dalej wskazany jest link, w którym ma się znajdować lista „niezbędnych dokumentów”. Co ciekawe, cały e-mail napisany jest bez użycia polskich znaków.

UWAGA! Cały mail jest fałszywy. Przestrzegamy przez klikaniem w jakiekolwiek wskazane w nim linki. Podatnicy nie są zawiadamiani o wszczęciu kontroli skarbowej drogą e-mailową. W sytuacji otrzymania podobnych wiadomości e-mailowych należy mieć się na baczności. Należy również zwrócić uwagę na adres poczty elektronicznej nadawcy powyższego maila. Adresy mailowe Krajowej Administracji Skarbowej mają rozszerzenia @mf.gov.pl

Jest to już kolejna próba podszywania się pod organy skarbowe. Dlatego ostrzegamy, nie tylko w odniesieniu do opisanych wyżej fałszywych e-maili, ale prosimy o ostrożność w każdym przypadku. W sytuacji otrzymania podejrzanej wiadomości należy powstrzymać się od jakichkolwiek czynności (przede wszystkim nie klikać w linki i nie otwierać załączników), aż do potwierdzenia autentyczności nadawcy.

W załączeniu przykład rozsyłanego, fałszywego zawiadomienia o kontroli skarbowej.

źródło: rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku