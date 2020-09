Forum Ekonomiczne w Karpaczu – rozmowy o samorządzie

W Karpaczu (woj. dolnośląskie) trwa Forum Ekonomiczne 2020. To jedna z najważniejszych w Europie Środkowo-Wschodniej platforma dyskusji na tematy polityczne, gospodarcze i społeczne. W tym roku znaczna część obrad została poświęcona samorządowi terytorialnemu.

Gościem Forum i jednym z panelistów jest Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego. We wtorek (08.09) marszałek wziął udział w panelu Podlaskie – idealne miejsce na biznes, odpoczynek i życie.

- Podlaskie jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się regionów Polski – podkreślał – To właśnie my posiadamy odpowiedni potencjał, żeby tworzyć m.in. system innowacji zwanych Doliną Rolniczą 4.0. Ten projekt zakładający współpracę władz, biznesu, nauk na rzecz nowych technologii w rolnictwie, na wzór Doliny Krzemowej w USA chcemy realizować.

Marszałek mówił też o rozwijającej się w Podlaskiem branży IT, możliwościom jakie daje przygraniczne położenie regionu.

- Bliskość z Rosją, Białorusią, Ukrainą i Litwą sprawia, że Podlaskie jest bramą do rynków wschodnich. Podlaskie łączy Wschód z Zachodem. Północ z Południem.

Przypomniał, że Podlaskie zmienia się dynamicznie pod względem komunikacyjnym – powstają nowoczesne, międzynarodowe szlaki komunikacyjne tj. Rail Baltica, Via Carpatia czy Via Baltica.