Estakadą przez Bug. Ogłoszenie przetargu na drogę Malewice-Chlebczyn

To już kolejny w tym roku ogłoszony przetarg na projekt i budowę drogi ekspresowej S19, będącej „kręgosłupem” korytarza transportowego Via Carpatia we wschodniej Polsce.

Tiry ominą Siemiatycze

Odcinek Malewice–Chlebczyn będzie miał 25 kilometrów długości i ominie od zachodu Siemiatycze, wyprowadzając ruch tranzytowy z miasta i przekroczy dolinę rzeki Bug estakadą o długości 658 metrów.

Zaplanowane są dwa węzły drogowe - Siemiatycze Północ, gdzie S19 będzie krzyżować się z drogą wojewódzką nr 690 oraz Siemiatycze Południe, gdzie S19 będzie krzyżować się z drogą krajową nr 62 w kierunku Drohiczyna i Sokołowa Podlaskiego.

Powstająca „eska” będzie drogą dwujezdniową, po dwa pasy ruchu oraz pasy awaryjne. Rodzaj konstrukcji nawierzchni - asfalt czy beton cementowy - wybierze wykonawca na etapie projektu budowlanego.

W piątkowym spotkaniu udział wzięli również: Bohdan Paszkowski, wojewoda podlaski, senator Jacek Bogucki, poseł Jarosław Zieliński, Marek Bobel, wicestarosta siemiatycki oraz dyrektor białostockiego oddziału Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Wojciech Borzuchowski.

oprac. Anna Augustynowicz

fot.: Ryszard Minko, Polskie Radio Białystok oraz GDDKiA