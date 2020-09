Doroczna gala Izby Przemysłowo-Handlowej

Witold Karczewski, prezes IPH podkreślał, że tegoroczna gala ma wyjątkowy charakter. Uroczystość z powodu pandemii odbywa się przy udziale dużo mniejszej liczby gości i nie tak hucznie jak zwykle.

- To taka mini gala, jednak urok Auli Magna rekompensuje brak tego rozmachu, z jakim organizowaliśmy to wydarzenie do tej pory – mówił.