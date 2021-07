Do podlaskich muzeów trafiły zabytki zatrzymane przez funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej

Na wtorkowym spotkaniu z udziałem dziennikarzy Wojciech Orłowski, dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku oficjalnie przekazał ikonę z wizerunkiem Boga Ojca z Duchem Świętym oraz grot włóczni Andrzejowi Lechowskiemu, dyrektorowi Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Ikona przedstawiająca Narodzenie Bogurodzicy wzbogaci natomiast kolekcję Muzeum Diecezjalnego w Łomży, kierowanego przez ks. Tomasza Grabowskiego.

- Krajowa Administracja Skarbowa ma szerokie spektrum działania. Wprawdzie jest to głównie działalność polegająca na zwalczaniu przestępczości, w tym ekonomicznej, ale jednym z naszych działań jest także zatrzymywanie przemycanych, cennych, zabytkowych przedmiotów – powiedział Wojciech Orłowski, dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku. – Przekazywanie tych skarbów muzeom, to dla naszej administracji wielka radość i satysfakcja.

Zapytany o decyzję o przekazaniu zabytków odpowiedział:

– Trudno, żeby tak cenne obiekty były deponowane. Powinny cieszyć oczy, jak największej liczby odwiedzających muzea.

Dyrektorzy obdarowanych muzeów nie kryli radości z pozyskania cennych eksponatów.

- Jest to już któraś z kolei uroczystość przekazywania znalezionych na granicy, pochodzących z przestępstwa, dóbr kultury. To dla nas bardzo dobre doświadczenie, zarówno ze względów kolekcjonerskich, muzealnych, ale też i obywatelskich, ponieważ świadczy o sprawności działania w tym aspekcie instytucji do tego powołanych – powiedział Andrzej Lechowski, Dyrektor Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, dziękując za współpracę Dyrektorowi Orłowskiemu.

- Jest to pierwsze takie wydarzenie w historii naszego muzeum i mam nadzieję, że to dzisiejsze spotkanie otwiera naszą dalsza współpracę – dodał ks. Tomasz Grabowski z Muzeum Diecezjalnego w Łomży.

Ikony pochodzące z Rosji, przedstawiające wizerunek Boga Ojca z Duchem Świętym oraz Narodzenie Bogarodzicy, funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej z przejścia granicznego w Połowcach znaleźli podczas szczegółowej kontroli opla kierowanego przez 52-letniego Białorusina w styczniu ub.r. Jedna z nich ukryta była w opakowaniu po czekoladkach, druga znajdowała się w specjalnie spreparowanej drewnianej skrzynce.

Z kolei przemyt grotu włóczni udaremnili funkcjonariusze KAS z Bobrownik w marcu ub. r. Zabytek został znaleziony w skrzynce narzędziowej, znajdującej się w bagażniku fiata kierowanego przez 54-letniego obywatela Białorusi.

Oprócz przekazanych dziś ikon i grotu włóczni w ostatnich dwóch latach zbiory Muzeum Podlaskiego w Białymstoku zasiliły przekazane przez białostocką KAS średniowieczne bojowe czekany, szable i hełm, XVIII-wieczne rosyjskie monety oraz biżuteria z epoki brązu.

ms