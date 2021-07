Blisko 15 mln złotych dla podlaskich startupów

- To ważne wydarzenie dla naszego regionu. Nigdy wcześniej w taki sposób nie wspieraliśmy podlaskich startupów – mówił Artur Kosicki tuż przed podpisaniem umowy - Wiążemy z tym projektem duże nadzieje. Liczę, że dzięki wejściom kapitałowym w regionie rozwinie się wiele firm z dużym potencjałem. A doświadczenia, które zbierzemy w trakcie jego realizacji, pomogą nam lepiej przygotować się do kolejnego rozdania środków unijnych.

Marszałek zwrócił też uwagę, że podpisywana dziś umowa nie dotyczy dofinansowania, a dokapitalizowania.

- Regionalny Program Operacyjny daje możliwość inwestowania w rozwój biznesu z udziałem różnych instrumentów finansowych. Chcemy ułatwiać podlaskim przedsiębiorcom pozyskiwanie funduszy unijnych i rozwój innowacyjnych produktów i usług.

Z wejść kapitałowych mogą skorzystać trzy rodzaje start-upów

Pierwsze, to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które działają do 5 lat od pierwszej komercyjnej sprzedaży. Drugie, to firmy, które jeszcze nie rozpoczęły sprzedaży swoich produktów. A trzecie, to firmy, które dopiero powstaną w związku z wejściem kapitałowym.

Firmy, które otrzymają finansowanie, muszą prowadzić działalność na terenie Podlaskiego. Dzięki środkom od inwestora sfinansują dalszy rozwój swoich innowacyjnych produktów i usług, bądź wprowadzą nowatorskie zmiany w swoich procesach i marketingu.

Pojedyncza firma może otrzymać do miliona złotych wsparcia. W zamian inwestor obejmie do 60% akcji lub udziałów firmy. Co ważne, inwestor będzie służył swoim wsparciem, ale nie będzie angażował się w bieżące zarządzanie startupem.

Województwo podlaskie w krajowej czołówce regionów wspierających startupy

Podlaskie jako jedno z nielicznych województw przekazało środki na wejścia kapitałowe – i jak podkreśla Przemysław Cieszyński z BGK, zainicjowało w regionie projekt unikalny i ambitny w skali całego kraju.

To pierwsza taka sytuacja na Podlasiu, kiedy prywatny inwestor będzie zarządzał publicznymi środkami dla startupów. Inwestor wesprze startupy nie tylko kapitałem, ale też wiedzą i kontaktami biznesowymi. Dzięki temu młode firmy lepiej poznają potrzeby rynku i szybciej dopracują swoje produkty. Przedsiębiorcy zainteresowani udziałem w projekcie będą mogli aplikować poprzez specjalnie utworzona stronę internetową. Nabór wniosków rozpocznie się wkrótce. Natomiast pierwsze inwestycje mają się rozpocząć w ciągu kilku miesięcy

