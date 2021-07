Białoruski parlamentarzysta spotkał się z władzami województwa podlaskiego

Białoruś to dla Polski i województwa podlaskiego ważny partner. Jak podkreślił marszałek Artur Kosicki w ubiegłym roku w stosunku do roku 2018 odnotowano wzrost polskiego eksportu na Białoruś o ponad 20%.

– W strukturze polskiego eksportu na Białoruś dominują urządzenia zasilane prądem, produkty pochodzenia roślinnego, jest również duży udział produktów tekstylnych. Ważny element to produkty żywnościowe, coraz więcej polskich produktów trafia na białoruskie półki, zwłaszcza jeśli chodzi o produkcję mleczarską – powiedział marszałek.

Według danych Biura Współpracy z Zagranicą i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Polska to liczący się na Białorusi inwestor, zaraz po Rosji, Wielkiej Brytanii i Cyprze. Polscy inwestorzy na Białorusi działają m.in. w sektorach: budowlanym, meblarskim, artykułów budowlanych i wykończeniowych, bankowym, IT, spożywczym, wyrobów z tworzyw sztucznych. Współpraca polsko-białoruska jest owocna także z perspektywy działań kulturalnych. To m.in. wzajemny udział zespołów w festiwalach, wymiany wystaw muzealnych, współpraca bibliotek, realizacja wspólnych projektów transgranicznych.

Marszałek Kosicki podkreślił także, że rozwój współpracy polsko-białoruskiej wymaga działań usprawniających ruch graniczny między Polską a Białorusią.

W spotkaniu udział wzięli także: Władimir Czuszew, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Białoruś w Warszawie; Ałła Fedorova, Konsul Generalny Republiki Białoruskiej w Białymstoku oraz Bohdan Paszkowski, Wojewoda Podlaski i wicewojewoda Tomasz Madras. Było ono częścią dwudniowej wizyty Anatolija Isaczenko w Polsce.