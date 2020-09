600 tys. zł dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP)

Nowe strefy rekreacji powstaną w gminie Turośl. Dzięki ponad 120 tys. zł w miejscowości Cieloszka zostanie zbudowany plac zabaw zaś w miejscowości Nowa Ruda powstanie siłownia zewnętrzna. Wsparty projekt to tzw. mała rewitalizacja, której celem jest uzyskanie ładniejszej, ciekawszej przestrzeni, która zaprosi mieszkańców do korzystania z niej. Powstałe uporządkowane miejsca będą służyć zarówno dzieciom jak i osobom starszym, będą integrować lokalną społeczność i zapewnią miło spędzony czas dla całych rodzin. Kraina Mlekiem Płynąca to lokalna grupa działania, która prowadziła nabór w tym zakresie.

Gmina Kolno chce zmobilizować do działania swoich mieszkańców. Zrobi to dzięki przyznanej dotacji (300 tys. zł) na projekt, który będzie realizować Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie. 15 osób z gminy Kolno, których sytuacja na rynku pracy jest zdecydowanie trudniejsza (osoby bezrobotne, wykluczone społecznie, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej) zostanie objętych specjalnym wsparciem. To pomoc psychologa w budowaniu poczucia własnej wartości, to udział w warsztatach, które pomogą odnaleźć się na rynku pracy, to też szkolenia zawodowe (kurs z zakresu cukiernictwa, szkolenie - pracownik budowlany, prawo jazdy kat. B). Ten projekt nie tylko zaktywizuje osoby bezrobotne, jego realizacja przyczyni się pośrednio do budowania pozytywnych wzorców zachowań szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Projekt został złożony do lokalnej grupy działania Kraina Mlekiem Płynąca.

Projekt Od malucha do zucha uzyska ponad 100 tys. zł dotacji. Niepubliczne Przedszkole Bajeczka w Mońkach poszerzy swoja ofertę o ciekawsze, bardziej kreatywne zajęcia. Z dodatkowych zajęć z języka angielskiego, matematyki, informatyki i przedsiębiorczości skorzysta aż 80 dzieci uczęszczających do tego przedszkola. Zaś 14 nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu uzyska przeszkolenie w tym zakresie. Przedszkole zostanie odpowiednio doposażone w nowoczesny sprzęt dydaktyczny zaś współpraca z uczelniami wyższymi, którą zaplanowano w projekcie, zapewni dzieciom nowatorskie, ciekawe wyjazdy edukacyjne. Projekt został zgłoszony do lokalnej grupy działania Fundusz Biebrzański.

Całkowita wartość wszystkich przedstawionych projektów to prawie 600 tys. złIch wsparcie jest możliwe dzięki środkom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.

Edyta Chodakowska - Kieżel, Departament Rozwoju Regionalnego, UMWP