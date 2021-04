325 podlaskich firm otrzyma pomoc!

Nabór wniosków o dotację unijną na kapitał obrotowy został przeprowadzony w lutym, w trybie nadzwyczajnym, jako kolejna część Podlaskiego Pakietu Gospodarczego.

33 mln zł w puli

W konkursie brały udział mikro- i małe przedsiębiorstwa, a także osoby prowadzące samodzielnie działalność gospodarczą. Mogły uzyskać jednorazową, bezzwrotną dotację z funduszy europejskich (z Regionalnego Programu Operacyjnego). Warunkiem udziału było pogorszenie się sytuacji firmy w związku z COVID-19, czyli spadek obrotów (przychodów ze sprzedaży).

Początkowo budżet tego naboru wynosił 25 mln zł. Jednak wpłynęło bardzo dużo wniosków i dlatego Zarząd Województwa Podlaskiego zwiększył w marcu budżet tego konkursu o 7,8 ml zł. Dzięki temu pula dla podlaskich firm wyniosła aż 33 mln zł, a do oceny trafiło ponad 1100 wniosków, złożonych przez przedsiębiorców.

W czwartek, 8 kwietnia zarząd zatwierdził pierwsze dotacje w tym konkursie. Wyniosły 8,8 mln zł.

Kolejne dotacje już niedługo

- W pierwszej kolejności dotacje zostały przyznane tym firmom, które odnotowały największy spadek przychodów ze sprzedaży. Są w najtrudniejszej sytuacji, dlatego chcemy, aby jak najszybciej otrzymały pomoc - podkreśla Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego. - Cały czas prowadzona jest ocena pozostałych wniosków, które zostały zgłoszone w konkursie. Jeszcze w kwietniu przedstawimy drugą część listy pozytywnie ocenionych. Naszym celem jest poprawa kondycji gospodarczej jak największej liczby przedsiębiorstw, poszkodowanych w wyniku wystąpienia pandemii COVID-19 - zapowiada marszałek.

Konkurs stanowi trzecią część Podlaskiego Pakietu Gospodarczego, który utworzył Zarząd Województwa Podlaskiego, aby chronić podlaskie firmy przed negatywnymi skutkami COVID-19. Do tej pory, w ramach PPG, przedsiębiorcy otrzymali 72,6 mln zł na dopłaty do wynagrodzeń, 70 mln zł na nieoprocentowane pożyczki, 36,5 mln zł na dofinansowanie kapitału obrotowego i 8,3 mln zł na tzw. bon antywirusowy. W sumie z tych różnych form pomocy skorzystało do tej pory ponad 10 tysięcy firm.

tekst: Barbara Likowska-Matys

red.: Małgorzata Półtorak