Zdalna obsługa w urzędach skarbowych. 60 tys. udzielonych informacji telefonicznych w regionie

Czasowe ograniczenie dostępu do urzędów skarbowych ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa nie oznacza, że nie są one dostępne zdalnie. Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zachęca do korzystania z e-usług oraz kontaktu z urzędami skarbowymi poprzez e-PUAP, e-mail i telefonicznie.