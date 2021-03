Zbiórka zakończona sukcesem. Kubuś otrzyma najdroższy lek świata

Oznacza to, że chłopiec będzie miał podany tzw. najdroższy lek świata. Jest to terapia genowa, polegająca na podaniu leku, który wprowadza do organizmu gen odpowiedzialny za produkcję białka.

- To był ciężki czas dla nas wszystkich. Ale dzisiaj wszyscy możemy się cieszyć i wspólnie świętować zakończenie wielomilionowej zbiórki. Dziękujemy! Jeszcze wiele razy będziemy dziękować za wszystko, co zrobiliście dla Kubusia. Pozdrawiamy i ściskamy Was wszystkich – napisała na profilu społecznościowym mama Kubusia.

W akcję pomocy włączyły się setki osób w kraju i za granicą. Główny ciężał spoczywała jednak na rodzinie i bliskich Kubusia. To właśnie oni organizowali zbiórki, licytacje i kiermasze, z których dochód przeznaczany był na zebranie potrzebnej kwoty.

W pomoc choremu chłopcu włączył się też marszałek Artur Kosicki wraz z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku przekazując różnego rodzaju upominki przeznaczone na licytacje, z których udało się zebrać około 50 tys. złotych.

Za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego para prezydencka Agata Kornhauser-Duda oraz Andrzej Duda przekazali na licytację bursztynowy zestaw biżuterii, składający się ze spinek do mankietów oraz naszyjnika.

Zbiórka trwa nadal. Pieniądze będą przeznaczone na dalszą, konieczną i kosztowną rehabilitację dziecka.

SMA to rzadka choroba genetyczna. Przez brak genu SMN1 organizm nie produkuje białka, które odżywia neurony ruchowe, odpowiedzialne za pracę mięśni. Te słabną i powoli umierają - począwszy od mięśni odpowiedzialnych za poruszanie się, po te najważniejsze, służące do oddychania, czy przełykania.

tekst: Władysław Tokarski

fot.: siepomaga.pl