Świąteczne paczki dla potrzebujących rozdane

Samorząd województwa na zakup paczek przekazał 25 tys. zł.

- To już kolejna przedświąteczna akcja, w którą angażuje się marszałek Artur Kosicki wraz z zarządem i Samorządem Województwa Podlaskiego. Wczoraj zawieźliśmy koszyczki wielkanocne do białostockich noclegowni i schronisk. Dziś kolejna akcja, do której zawsze podchodzimy z entuzjazmem i chętnie wspieramy – mówił Robert Jabłoński.

Odwołując się do słów Jana Pawła II: „Jak można kochać Boga, który jest niewidzialny, nie kochając człowieka, który jest obok nas” podkreślił, że to szczególnie ważne, by w okresie świątecznym, osoby potrzebujące poczuły się zauważone i zyskały pewność, że władze województwa, a więc ci, którzy ich reprezentują, pamiętają o nich.

Na placu przed budynkiem Zespołu Szkół Katolickich im. MB Miłosierdzia wydawaną żywność pobłogosławił Bp Henryk Ciereszko, Administrator Archidiecezji Białostockiej.

- Wielkanoc, Święta Zmartwychwstania, to czas, kiedy radujemy się prawdą, że Chrystus żyje i nas wszystkich prowadzi do życia. To wyrażamy w naszych modlitwach, w naszych nabożeństwach w kościołach – mówił Bp Ciereszko składając w imieniu Kościoła Białostockiego życzenia świąt bożych, pełnych nadziei i ufności, które płyną od Zmartwychwstałego.

Do potrzebujących trafiło ponad tysiąc paczek. Znalazły się w nich nie tylko tradycyjne potrawy wielkanocne, takie jak żurek z białą kiełbasą, wędliny, pasta jajeczna, sałatka jarzynowa, baby wielkanocne, pieczywo, ale również produkty z długim terminem przydatności do spożycia. Rozdawali je wolontariusze wspierani przez Grupę Ratowniczą Nadzieja i Wojska Obrony Terytorialnej.

- Posiłek jest czynnością świętą, ponieważ czynimy przed i po nim znak krzyża. Posiłek wielkanocny jest też bardzo symboliczny. Gromadzimy się przy nim i dlatego też chcemy, żeby ci, którzy są samotni, którzy doznają jakiejkolwiek trudności, biedy, byli z nami razem – mówił z kolei ks. Jerzy Sęczek, dyrektor Caritas Archidiecezji Białostockiej.

Organizatorami akcji jest Fundacja Rodziny Czarneckich, Caritas Archidiecezji Białostockiej oraz Zespół Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia. Przedsięwzięcie wsparło kilkudziesięciu darczyńców. Są wśród nich przedsiębiorstwa, osoby prywatne oraz wolontariusze.

Małgorzata Sawicka, red. Małgorzata Półtorak

fot. Piotr Babulewicz