Rusza akcja Tornister Pełen Uśmiechów 2021

- Tornister pełen uśmiechów, a przede wszystkim pełen przyborów szkolnych potrzebnych dzieciom w nowym roku szkolnym, kierujemy do podopiecznych naszych świetlic w Sokółce, w Supraślu i w Białymstoku, ale także pomyśleliśmy o dzieciach, którymi opiekuje się Caritas w Grodnie - powiedział ks. Jerzy Sęczek, Dyrektor Caritas Archidiecezji Białostockiej.

Aby wziąć udział w akcji wystarczy dostarczyć zakupione wcześniej przybory szkolne oraz nowe plecaki do biura Caritas Archidiecezji Białostockiej przy ul. Warszawskiej 32, od poniedziałku do piątku w godz. 8-15. Do pomocy może włączyć się każdy: osoby prywatne, firmy, parafie czy grupy przyjaciół.

- Należy zaopatrzyć się w nowy plecak, a do niego włożyć najbardziej potrzebne przybory od plasteliny, poprzez kredki, mazaki, ołówki, długopisy, piórniki, linijki, bloki, zeszyty - zresztą każdy z nas był w szkole i pamięta jakich przyborów używał - wyjaśnia ks. Sęczek

Oprócz zakupu przyborów, akcję można wesprzeć również dokonując wpłaty na konto białostockiej Caritas: 66 1240 5211 1111 0000 4931 3527 , z dopiskiem „Tornister”. Wszystkie zebrane środki zostaną przekazane na zakup wyprawek dla dzieci z rodzin potrzebujących z archidiecezji białostockiej oraz podopiecznych Caritas Diecezji Grodzieńskiej.

źródło: Caritas Archidiecezji Białostockiej

oprac.: Paulina Dulewicz

fot.: Mateusz Duchnowski